El éxito del miedo

Llevamos casi 3 meses de pandemia, en realidad 80 interminables días, en los cuales hemos aprendido y aprehendido a estar encerrados, a lavarnos las manos y a la poca amorosa distancia social. Por lo demás, cada país tiene resultados diferentes en cuanto a contagiados y muertos, pero dudas el “miedo” es un elemento en común para todos.

Brasil 30.000 muertos, Estados Unidos 100.000 muertos, Chile volviendo a la cuarentena total; estadísticas que no tienen discusión, que demuestran muerte y miedo.

Pero el mundo está lejos y día a día aprende a cuidarse mejor. Familia, amigos, todos preocupados por “el virus”, un virus que se mide por cantidad de contagios confirmados y por muertos, estadísticas inequívocas cuando las hay. Nosotros en Bariloche por supuesto tenemos las nuestras que hablan de 146 contagiados desde que todo empezó y lamentablemente de una víctima fatal mayor con una enfermedad preexistente.

Y es acá donde he puesto toda mi atención, y es que habiendo tenido 146 personas contagiadas de las cuales 122 se han recuperado, 1 ha fallecido y solo 2 respiradores han sido necesarios, nos encontramos con una ciudad aún paralizada y en un futuro no muy lejano este “efecto jaula” va a traer otro tipo de enfermedades mortales para la sociedad y esas enfermedades no van a distinguir entre niños, jóvenes o adultos. El miedo encierra y esto también hay que ponerlo sobre la mesa.

Sin dudas la cuarentena es la que nos enseñó a defendernos contra un virus tan peligroso como desconocido, pero daría la impresión que “nuestro virus” no lo es tanto, o por lo menos nuestra estadística demostraría que no lo es.

Debemos ser cuidadosos y respetuosos de las decisiones que toman las autoridades, pero a esta altura me pregunto si basándonos en los números de nuestra ciudad no sería prudente que se analice con profundidad ante qué nos enfrentamos, porque de otra forma seguimos recluidos, permitiendo que el miedo triunfe y posiblemente provocando a futuro consecuencias más graves.

Víctor Katz, 61 años



Roca