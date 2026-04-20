Con polémica, se aprobó en comisión sacar a los limpiavidrios de los semáforos en Neuquén

La decisión política mayoritaria fue la de prohibir a las personas que limpian vidrios en los semáforos como resguardo de seguridad, según se analizó en la comisión de Legislación en el Deliberante de Neuquén. No están alcanzados los malabaristas o quienes practican arte circense a la gorra en las esquinas. Hay acuerdo político para que se vote el jueves en el recinto legislativo.

El oficialismo imprimó el tratamiento ultra rápido en la comisión de Legislación y tras el anuncio público en la intendencia el viernes de que se prohibirán los limpiavidrios, este lunes reunió las voluntades políticas de los otros bloques que pedían la prohibición de las personas que limpian vidrios en los semáforos y la actividad va a cesar o se multará tanto a los oferentes del servicio como a los conductores.

Con inspectores y policía, la municipalidad de Neuquén no permitirá el trabajo informal de limpieza en los parabrisas en las esquinas con semáforos. La multa quedó en un mínimo de 17.520 pesos hasta 350.000 pesos para quienes sean interceptados en la tarea, mientras que los conductores también deberán pagar hasta 262.800 pesos por acceder a la limpieza del vidrio.

La polémica quedó instalada en el artículo agregado al código contravencional en el que se penaliza la «prohibición de acercamiento o concurrencia» de la persona que limpia vidrios a un chofer o conductora.

«¿Cómo van a sacar a una persona de la vereda porque tenga un tarrito con agua y detergente en la mano solo por estar parada? quedará sujeto a la total discrecionalidad de la policía para ver si una persona puede o no estar parada en la vereda», cuestionó la concejala Valeria Todero, quien fue la voz disonante en la comisión de Legislación hoy.

Aclaró que estaba a favor de la prohibición de la actividad, pero no acordó con el proyecto del oficialismo. Tampoco dio el acuerdo a multar a los conductores que accedan a la limpieza del parabrisas. Explicó que tenía un proyecto alternativo de prohibición con un programa de promoción para las personas que ejercen esta actividad como medio de sobrevivencia, que no fue leído por la comisión.

En la negativa al despacho, también se posicionó el Frente de Izquierda, que no acordó con la prohibición, dijo el concejal Federico Sánchez.

El despacho se votará el jueves en la sesión del Deliberante de Neuquén (foto Matías Subat)

Fuerza Libertaria acordó con el MPN

«Pechi lo veía más por el lado ambiental, esto está más del lado de la seguridad», le dijo la concejala del PRO, Denisse Stillger al concejal José Luis Artaza (Fuerza Libertaria) quien adelantó su voto favorable al proyecto.

Artaza explicó que acordó porque con la prohibición, se incorporaron las multas y la sanción.»Con Pechi lo implementamos y dio resultado», agregó Artaza.

Stillger también propuso modificaciones y votará el proyecto del MPN. Desde Comunidad, Laura Pérez dio acuerdo para la prohibición porque el artículo dos prevé el diseño e implementación de herramientas decapacitación y vinculación laboral, además de un trabajo con instancias provinciales de contención.

Desde el oficialismo, Victoria Fernández agregó que el municipio ya hizo un relevamiento de las 100 personas que estarán alcanzadas por la ordenanza que radica a las personas que limpian vidrios de las esquinas. «Ya están trabajando con ellos», dijo la presidenta de la comisión.