Malestar en la Casa Rosada por las críticas a Manuel Adorni: apuntan contra Cristian Ritondo y crece la interna oficialista

Con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito a raíz de sus viajes al exterior y la adquisición de propiedades, el Gobierno nacional recibió con malestar los cuestionamientos al respecto del jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

Cruce político por Manuel Adorni: el Gobierno cuestiona a Cristian Ritondo

Las referencias del diputado respecto a la situación judicial del ministro coordinador generaron molestia en las filas libertarias que trabajan en el informe de gestión que deberá brindar el funcionario el próximo 29 de abril.

“Son todos chorros y a él (por Adorni), que no lo es, lo torturan por explicaciones. Es espectacular”, expresó una importante fuente del entorno del exvocero contra los dichos del legislador amarillo.

Lo cierto es que en Balcarce 50 le piden a Ritondo que explique las propiedades que posee en Miami en lugar de expedirse sobre el tema. Es que el diputado estuvo envuelto en una polémica hacia finales de 2024 y fue investigado por la acumulación de bienes sin declarar en el extranjero. En aquel entonces, el involucrado había expresado que tenía “todo en regla” durante una visita a la Casa Rosada, en el marco del Consejo de Mayo.

El reciente malestar libertario surgió luego de que el referente del PRO asegurara que el informe de gestión en la Cámara de Diputados “va a ser un show y eso no ayuda para nada”. “Cuando hay estos temas, hay que ir lo más rápido posible a la justicia para aclarar la situación. Esto se debe resolver en el ámbito judicial”, planteó el diputado en declaraciones a Radio Splendid.

En varias oficinas de Balcarce 50 le facturan al hasta entonces socio del oficialismo haberse plegado a lo que consideran una “operación de la prensa y de la oposición», y marcan distancia del partido que lidera el expresidente Mauricio Macri.

Los movimientos del PRO en los últimos días despertaron la atención de un sector de la Casa Rosada que vaticina un acercamiento entre el exmandatario y la actual vicepresidenta Victoria Villarruel con perspectiva electoral.

“Van a intentar acordar con la mayor cantidad de gente posible para lograr una gran oferta de derecha para intentar comernos puntos”, confesó un alfil violeta.

Las proyecciones son resistidas desde el entorno de la vicepresidenta, aunque las posibilidades de que compita rumbo a 2027 son cada vez más nítidas.

Con las acciones de la administración libertaria a la baja, marcadas por los movimientos en las causas judiciales, sumado al debilitado rumbo de la economía, lo que se suma a las tensiones que resurgieron entre los integrantes del Triángulo de Hierro, los aliados parecen tomar distancia en los apoyos legislativos.

Sin embargo, desde el corazón de la bancada amarilla aseguran que continuarán respaldando lo que consideran que “está bien” y tomarán distancia de lo que difieran. En el oficialismo toman nota. “O nos ordenamos o la realidad nos ordena”, sostienen desde la mesa chica del libertario.

Sofía Rojas | NA