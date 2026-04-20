La Justicia sobreseyó a Juan Ignacio Buzali, ex de Carolina Píparo, y descartó la tentativa de homicidio

Juan Ignacio Buzali, el exmarido de la directora del Banco Nación, Carolina Píparo, fue absuelto en la causa que lo acusaba de atropellar a dos motociclistas que confundió con supuestos delincuentes en la ciudad bonaerense de La Plata.

Absolvieron a Juan Ignacio Buzali, ex de Carolina Píparo, por el atropello en La Plata

Conforme al escrito, los jueces Ramiro Lorenzo Fernández, Silvia Edit Hoerr y Cecilia Inés Sanucci, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N°1, dispusieron el sobreseimiento total y definitivo del implicado por el delito de “lesiones leves imprudentes” en perjuicio de Luis Lavalle e Iván Coronel, al encontrarse extinta la acción penal por prescripción desde el 4 de abril de 2025.

“Las pericias accidentológicas y los peritos que las realizaron, que declararon en juicio, demuestran que los daños sufridos por los vehículos, tanto la moto de Lavalle como el auto de Buzali, no son de una magnitud tal que permitan inferir la creación de un riesgo típico para provocar la muerte”, sostiene el documento.

Los magistrados descartaron la figura legal de “tentativa de homicidio” al considerar que la expareja de la funcionaria no tuvo intención de matar.

Lavalle padeció «una herida contuso‑cortante en la región frontal izquierda de la cabeza, excoriaciones en las muñecas, en los nudillos y dedos, en la región posterior del antebrazo izquierdo, en el lateral del tobillo izquierdo, en el hombro derecho y el muslo izquierdo; asimismo, edema y excoriaciones en el codo y la rodilla izquierdos», enumera el texto.

Por su parte, Coronel presentó «un traumatismo de cráneo leve y algunas excoriaciones en la cara, el antebrazo izquierdo, la muñeca izquierda y el dorso de la mano, también en el muslo derecho, además de la colocación de una férula en la mano izquierda por una lesión en el dedo meñique».

La Fiscalía y los particulares damnificados habían solicitado una pena de ocho años, al tiempo que la defensa reclamó la absolución.

Martín Miguel de Vargas, abogado de una de las víctimas, expresó su malestar por la resolución: “Es lamentable el fallo”. En este sentido, confirmó que apelará la decisión ante el Tribunal de Casación Bonaerense.

El hecho por el que el exmarido de Píparo llegó a juicio ocurrió el 1° de enero de 2021, a la madrugada, cuando la actual directora del Banco Nación denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando descendían del vehículo para dejar a su padre en su domicilio. En su testimonio destacó que, junto con Buzali, fueron abordados por varias motos con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera.

Después del robo, y en el momento en que se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguieron a bordo de un auto Fiat 500L negro con techo blanco.

“En la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento”, señala la acusación.

Tras la investigación, se comprobó que los dos ocupantes de la moto, uno de ellos menor, no tenían relación con el hecho delictivo. Luego del atropello, Buzali fue detenido y estuvo en prisión durante dos años, hasta que su abogado, Marcelo Peña, logró su excarcelación.

NA