El festival de cine para adolescentes Cine a la Vista! regresa en modo virtual

La séptima edición del Festival de Cine para adolescentes Cine a la Vista! regresa después de un año de receso. Como todos los años la sede será San Martín de los Andes, pero, en esta ocasión, se optó por generar subsedes en todo el país debido a la pandemia. Participarán más de 140 jóvenes que deberán seleccionar entre diez largometrajes (seis son nacionales y el resto son películas extranjeras) y los once cortometrajes realizados por adolescente, entre ellos, el de una joven de Villa La Angostura. El festival comienza este jueves y finaliza el próximo miércoles.



El festival tiene la particularidad que el jurado está exclusivamente integrado por adolescentes. Existe tres categorías: mayores de 13 y 16 años para la selección de largometrajes y mayores de 18 para los cortos. El comité organizativo de Cine a la Vista hace una preselección de las películas y después los jóvenes debaten y pueden votar hasta las dos que más les hayan gustado.

En cuanto a los largometrajes preseleccionados, una de las integrantes del staff del Festival, Laura Farina, señaló, consultada por RÍO NEGRO, que “los largometrajes son seleccionados por el equipo de producción del festival. Tienen temáticas que interesan que sean vistas por los adolescentes. Rondan entre medio ambiente, de género, defensa de los derechos humanos y hay películas que son exclusivamente de entretenimiento. Se busca y se eligen películas que tengan distintas realidades, distintas miradas y también se incluye el entretenimiento”.

La séptima edición del festival Cine a la Vista! se podrá seguir desde este jueves hasta miércoles 15 en la plataforma web cineindependiente.ar.



Las películas preseleccionadas tienen la particularidad que no son películas estrictamente independientes, pero tampoco son surgen de la industria del cine comercial. La idea es que los jóvenes puedan apreciar otra clase de cine. “Tienen una producción bastante importante en sí, pero no son hegemónicas. No aparecen en el cine o en las plataformas más conocidas. Sino que están pensadas para un público que le interesa otro tipo de cine y de esa forma también podemos hacer conocer otras realidades a los adolescentes, que es un poco esa la intención”, agregó.

Quienes quieran disfrutar del Festival podrán hacerlo en el cine de San Martín de los Andes. La entrada tiene un valor de $50 para estudiantes de 18 años y $100 para el público en general. Y es completamente gratuito para quienes lo hagan de manera online en www.cinealavista.com.

A pesar de no poder viajar hasta San Martín de los Andes, muchos jóvenes se reunirán en sus propias localidades para poder formar parte de

esta edición. Así lo han organizado en la ciudad de Santa Fe, en La Matanza (Buenos Aires), El Bolsón, Villa La Angostura y Santiago de Chile.

Único en el país

La idea de hacer un festival de cine surgió a raíz de la popularidad que había tomado en San Martín de los Andes el taller de Cine que se dictaba en el Centro de Iniciación Artística (CIA). Así comenzó todo. Muchos jóvenes se acercaban a participar. Tenía mucha concurrencia. Hasta que un viaje al exterior lo cambió todo. “Una vez fueron invitados a un festival en Italia, que se hace con esa particularidad: que el jurado está conformado, exclusivamente, por adolescentes. Clara Suarez es la profe. Es una de las directoras del festival. Es la que tuvo esta idea junto a Nora di Doménica”, explicó Farina.



Ambas profesoras fueron dándole forma al Festival hasta que lograron tal popularidad que se fueron sumando escuelas de todo el país y hasta del exterior. La primera edición fue en 2014. “Empezó chiquitito y fue creciendo cada vez más. En 2019, que fue el último, contamos con la presencia de más de 200 adolescentes. Y cada vez tiene mayor participación”, contó Farina. En un principio, el Festival se fue difundiendo de boca en boca. Sólo viajaban chicos de Buenos Aires y Santa Fe. Pero cuando tomó más relevancia se fueron sumando jóvenes de todo el país. Y el gran salto vino cuando empezaron a viajar desde otros países como Uruguay y Brasil.

Largometrajes en competencia

Cuatro filmes internacionales:

Fat Front (Dinamarca)

Corpus Christi (Polonia)

La Ciudad de las Fieras (Colombia)

Limiar (Brasil)



Seis películas nacionales:

Niña Mamá

El MalEditado

El Laberinto de las Lunas

El Maestro

La Nam Qom

Stand Up Villero

Educación y cine: la opción de capacitación para docentes y cinéfilos

En paralelo al festival se dará una capacitación en la que pueden participar todas las personas que estén interesadas en la educación en cine. Será virtual y es gratuito.

“Es un taller de formación específico para docentes de cine. Va a haber una disertante de Brasil, dos de Perú, uno de Chile y el resto de Argentina. Siempre, paralelo al festival, damos capacitaciones. Talleres para que la gente se pueda seguir formando en lo que es cine y educación”, subrayó Farina.

También aclaró que todos pueden participar. “Está pensado para gente que le interese la temática, no hay que ser necesariamente docente, pero sí te tiene que interesar la docencia en el cine porque de eso se va a tatar”, finalizó. Los disertantes serán: Adriana Fresquet (Brasil), Victoria Arias (Perú), Edward de Ybarra Murguia (Perú), Guillermo Söhrens (Chile) y de nuestro país estarán Mercedes Rondina y Emilia Fraile de Santa Fe, Lucía Feuillet y Juan Bugarín de Buenos Aires, Iván Rivelli de El Bolsón y Eduardo Elli de La Matanza. La temática principal del encuentro será la socialización de experiencias de enseñanza de cine en diversos contextos. El taller se dictará el 13 y 14 de septiembre de 19 a 21hs. Para más información escribir a isabelmarcon@gmail.com