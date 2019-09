El finde se pone lindo: guía completa de salidas para no quedarse en casa

De gira

Salinas x dos

La guitarra virtuosa y única de Luis Salinas vuelve a la zona para presentar nuevas canciones, de esas que “atraviesan la cultura popular”, esta vez acompañado de su hijo Juan. El jazz, el rock, el folclore y el blues sobrevolarán el tablado en el hotel Nevada de Bariloche, hoy viernes a las 21. Entradas anticipadas en Andino Color, Mitre 515.

El domingo estarán en Chapelco Ski, de San Martín de los Andes y el lunes en el Centro de Convenciones Arrayanes, de Villa La Angostura; en ambos casos los shows comenzarán a las 21.

“Radio Tango II”

“Radio Tango II”, espectáculo de Fundación Cultural Patagonia que une al Grupo de Tango de Fundación Cultural Patagonia con artistas invitados se presentará hoy viernes, a las 21, en el Complejo Cultural de Cipolletti y mañana sábado en el mismo horario en el Teatro Círculo Italiano (25 de Mayo 62) de Villa Regina. Como invitados participarán la violinista Anahí Simón, el flautista Guillermo Irusta y el cantante Leandro Rodríguez. Los bailarines en escena serán Nora Costanzo y Mauricio Bustos; y la actuación será responsabilidad de Lilén Quintín y Tato Cayón.

Neuquén

Paulo Londra

Mañana sábado Paulo Londra pisará por primera vez suelo neuquino. Lo hará en el espacio Duam (acceso al aeropuerto), como parte de su gira Homerun Tour. Pero el ícono del trap argentino no estará solo, antes se presentará Lit Killah. Las puertas abrirán a las 16 y el primero de los shows comenzará a las 18:30. La boletería se habilitará a las 12 en Espacio Duam y el costo es de 1.450 (más 150 pesos de service charge) y de 1.900 pesos (más 190 de service charge).

Festival de stand up

Mañana sábado a las 23:45 el Cine Teatro Español (avenida Argentina 235) abrirá sus puertas para el primer festival de stand up en Neuquén. De él participarán Federico Simonetti, Juan Barraza, Vero Lorca, Julián Lucero y Nancy Gay. Las entradas, desde 500 hasta 800 pesos, se pueden conseguir a través de www.eventpass.com.ar

“Amor en tiempos de tubby”

Mañana sábado a las 21:30 en el teatro Ámbito Histrión (Chubut 240) se estrenará la última obra de la “Trilogía sobre el amor” que realiza el grupo Púlsar. Se trata de “Amor en tiempos de tubby”, una pieza dirigida por Paula Boselli e interpretada por Juan Santiago Balekian, Gabriela Guerra, Georgina Caruzzo, Gimena Martínez, Natalia Benítez, Vanesa Barrios y Fredy Ceballos. La reserva de entradas puede hacerse al 299-4715050.

Clase de tango y milonga

Hoy viernes en el café del Museo Nacional de Bellas Artes (Mitre y Santa Cruz) habrá una nueva cita con el tango. A las 21:30 Laura Sidera y Mauricio Monzón darán una clase de tango y a las 22:30 se llevará a cabo la tradicional milonga. La entrada es libre y gratuita.

“Miradas que matan”

Hoy viernes a las 21:30 y a las 23 en Araca Teatro (Villegas 90) saldrá a escena la obra “Miradas que matan”, protagonizada por Gustavo Azar y Lala Vega, con la dirección de Fernando Aragón. La reserva de entradas puede hacer telefónicamente al 299 154767595.

V Festival Internacional de Música de cámara

St. John String Quartet.

Desde hoy viernes y hasta el domingo en el auditorio de la Escuela Superior de Música de Neuquén se llevará a cabo el V Festival Internacional de Música de Cámara. De él participarán St. John String Quartet y Martín Kutnowski de Fredericton (Canadá), los violinistas David Adams y Danielle Sametz, el violista Chris Buckley y el violonchelista Sonja Adams. Habrá masterclass, conferencia, ensayos abierto y conciertos. Algunas actividades son gratuita y otras son pagas y requieren inscripción previa. Los interesados en inscribirse lo podrán hacer vía mail al mail esmn_extension@yahoo.com.ar.

Bienalsur

La Bienalsur se puede visitar hasta el 22 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes (Mitre y Santa Cruz). Allí se pueden ver las exposiciones “Desviaciones” con trabajos de artistas franceses y argentinos y “Después del futuro” con obras de una multiplicidad de países. La entrada es libre y gratuita.

Rondaluna Trío

Hoy viernes a las 21:30 en el bar de Alderete y Tucumán saldrá a escena la agrupación Rondaluna Trío, formada por Marina Pacheco, Cecilia Nacinovich y Monique Passalacqua. Además, estarán acompañadas por la cantante invitada Claudia Grecco.

Micro teatro

Hoy viernes a las 22 en el teatro Ámbito Histrión (Chubut 240) habrá una nueva edición de las noches de micro teatro. Serán 5 obras de 15 minutos para 15 personas cada una. La cartelera está formada por “El último trencito de la alegría a Disney”, “Superterapia”, “Plan B”, “La colina” y “Contradicciones del amor libre”. Las entradas son limitadas y el costo va desde los 130 a los 500 pesos, dependiendo la cantidad de obras que se vean. Las reservas pueden realizarse telefónicamente al 0299-154530771.

Títeres y teatro negro

Mañana sábado a las 17 en Media de Luna (Sarmiento 274) habrá una nueva cita con “Sueño de monigote” una obra de títeres y teatro negro protagonizada por Julia Verussa y Gastón Fernández.

“Una flor. Una mujer, una voz”

Mañana sábado a las 21:30 en Teneas (Leguizamón 1701) se verá la obra “Una Flor. Una Mujer, una voz”. La pieza teatral cuenta las memorias de Elena, una mujer chilena, el exilio y su vida en el Valle de Río Negro y Neuquén junto a canciones de Violeta Parra.

“Libre, no valiente”

Hoy viernes a las 20 en el salón blanco de Amuc se presentará el libro “Libre, no valiente” de Beatriz Kreitman. Se trata de una obra que relata la vida de Ivana Rosales desde el expediente judicial, pero también desde relatos de muchas personas que fueron parte de la vida de Ivana. De la presentación también participarán Ana Maldonado y Abril Rosales. Y, como cierre, tocará el grupo Las Entreveradas.

“¿Desde cuándo te despedís…?”

Mañana sábado a las 21:30 en Ámbito Histrión (Chubut 240) se verá la obra “¿Desde cuándo te despedís con un beso cuando hablás con Pilsen?”. Un comedia con un final disparatado del grupo El piso de arriba. Las entradas se pueden reservar al 299 154048498.

Teatro, danza y música

El domingo a las 21 el espacio cultural Media de Luna (Sarmiento 274) abrirá sus puertas para una nueva función de “El fuego frío”, la obra protagonizada por Verónica Cardoso y Julia Verussa.

“Deriva”

Hoy viernes a las 20 en la Casa de las Culturas “Artistas Neuquinos” (Yrigoyen 656) quedará inaugurada la muestra de esculturas y fotografía “Deriva” de Alejandra Ferrari y Elina Esandi. La entrada es libre y gratuita.

Airbag

La banda de los hermanos Sardelli se presenta esta noche, a las 22, en el Casino Magic de Neuquén. Entradas generales, $900. En venta a través de www.viaticket.com.ar (10% de service charge) y puntos de venta: Tarjeta Actual (San Luis 325) y en boletería del Casino Magic.

“Cosas Perdidas”

El domingo a las 17 en el teatro Ámbito Histrión (Chubut 240) se verá la obra de la compañía Teatro al Vacío “Cosas Perdidas”. Se trata de una pieza para disfrutar por niños a partir de los 4 años. Las entradas se pueden conseguir en boletería.

“Erótica”

Hoy viernes, con doble función a las 20:30 y 22:30, sube a escena la obra de Leandro Stepanchuc “Erótica”. Se trata de una pieza que combina transformismo con bailes, acrobacias y humor. Las entradas anticipadas se pueden conseguir, a 400 y 600 pesos, en avenida Argentina 179 y en el local 25 del Paseo del Sol. En puerta también se podrán adquirir pero costarán 500 y 700 pesos. Además los pases pueden reservarse al 299 4155215.

“Pastiche”

Mañana sábado a las 22 en el teatro El Arrimadero (Misiones 234), la agrupación Caídos del Catre llegan con todo el humor improvisado de “Pastiche”. Las entradas anticipadas están a la venta en boletería de la sala hoy viernes de 17 a 20.

Siniestra

El domingo a las 20:30 en el teatro El Arrimadero (Misiones 234) saldrá a escena, por primera vez, la obra “Siniestra”. Se trata de un texto de Javier Daulte llevado a escena por Gustavo Lioy y protagonizado por Laura Collavini, Juan Fontana, Viviana Herrera y Christian Rivero. Las entradas, a 350 pesos, se pueden reservar al 156370398 o el día de la función desde las 19.

Foli Fare África

Mañana sábado a las 22 en Teneas (Leguizamón 1701) saldrá a escena el grupo Foli Fare África con un espectáculo que reunirá la música de los tambores africanos con la danza. Las entradas se pueden conseguir en puerta.

Bariloche

Pachamama

Hoy viernes a las 21 se podrá disfrutar de un concierto de Pachamama, en la sala de teatro de la Biblioteca Sarmiento. La propuesta es deleitarse con la música del altiplano con el trabajo “Abrapampa”. La entrada general 250 pesos y 200 para jubilados y socios de la Biblioteca.

“Un viejo por animalia”

Mañana sábado a las 17 en la sala de teatro de la Biblioteca Sarmiento, se presentará el espectáculo “Un viejo por animalia”. La obra es una puesta en escena inspirada en experiencias artísticas con niños pequeños y creada especialmente para ellos. Un tejido de actuación y música en vivo para disfrutar con todos los sentidos. La idea y realización general es de Malena De Vita, a cargo de la música en vivo y los arreglos está Antú Paillacan y la producción general es de Cambia la Papa. La entrada general 200 pesos y 150 para jubilados y socios de la Biblioteca.

Tres bandas

“Luz de las velas” es el título elegido y la sugerente propuesta anticipada por las tres bandas locales que compartirán concierto mañana sábado en la sala municipal Gabino Tapia, junto a la feria artesanal de Moreno y Villegas. Serán de la partida Nicolás Muñoz y la Máquina de la Melancolía, CaNpo y Barrilete Perdido, que aportarán lo suyo en el espacio de los artesanos. A las 16.45. Entrada gratuita.

Blazh

Mañana sábado desde las 17 Blazh presentará su segundo disco llamado “Generación X”, el cual consiste en 10 versiones de dibujos animados y clásicos infantiles que se incluyen en sus presentaciones habituales, un tema propio y dos versiones Karaoke. El concierto de la banda de rock infantil será en la Escuela Municipal de Arte La Llave, de Onelli y Sobral. Es un espectáculo a la gorra.

Gatoverde

La compañía Gatoverde Teatro presentará el domingo la obra para todo público “Mi gato amo, episodio uno: donde habitan las sombras”, que trabaja sobre una técnica de producción audiovisual elaborada con simples luces, cartones, material de desecho y “mucha imaginación”. Carolina Sorín y Gabriel Von Fernández son los responsables de la puesta. El domingo a las 16 en Espacio Arte Bariloche, Campichuelo 1197.

Benn y Marré

El inagotable imaginario de Roberto Fontanarrosa vuelve a subir a escena, esta vez en una puesta de Alex Benn, en la que actúan el propio Benn y Adrián Marré. “Uno nunca sabe” se llama la obra, que recrea muchos de los buenos textos del escritor y humorista rosarino, en este caso centrados en la relación entre hombres y mujeres. Incluye picada y copa de vino. Hoy viernes a las 21 en Moma, centro cultural. Traful 210 Melipal.

“Pequeña flor”

Mañana sábado a las 21, en la sala de teatro de la Biblioteca Sarmiento, Malena De Vita presenta su obra unipersonal “Pequeña flor”. La acompañarán en escena los músicos Nelson Meliqueo y Antú Paillacan. Es una pieza inspirada en el universo de la escritora brasileña Clarice Lispector. La entrada general 250 pesos y 200 para jubilados y socios de la biblioteca.

Clown y humor

El domingo a las 17 se podrá disfrutar de la obra “Margarina invita: una piñata para toda la familia”, que es el nuevo unipersonal de la actriz Ana Esmok, de Buenos Aires. Es un espectáculo de clown, música y humor para toda la familia. La actriz forma parte de la compañía Triciclas (teatro musical) y de la compañía de teatro Beso que dirige Toto Castiñeiras. Entrada general 200 pesos y 150 para socios de la biblioteca.

Cine Cubano

El ciclo de cine del Grupo Bariloche de Solidaridad con Cuba exhibirá hoy viernes el documental argentino “Vacaciones con Fidel”, filmado en 2013 por Tristán Noblia. A las 20 en el Sindicato de Trabajadores Judiciales, Albarracín 1135. Entrada gratuita.

Roca

Orquesta Sinfónica y Alejandro Aldana

Santiago Aldana

Fundación Cultural Patagonia ofrecerá un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro, que contará como invitado al violinista Alejandro Aldana mañana sábado, a las 21, en el Auditorio “Ciudad de las Artes” (Rivadavia 2263). Las localidades anticipadas en venta en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263) hoy viernes de 9 a 12:30 y de 16 a 20 y mañana sábado de 9 a 12:30. Entradas: $300 para público en general (descuento del 20 % para socios del Club Río Negro), $150 para jubilados y $70 para alumnos del IUPA.

Cuarteto de cuerdas y piano

Fundación Cultural Patagonia y la Escuela Superior de Música de Neuquén presentan al Saint John String Quartet junto al pianista y compositor Martín Kutnowski, quienes actuarán el próximo domingo a las 18 en la Sala 3 de FCP (San Luis 2080). El cuarteto está integrado por David Adams y Danielle Sametz, violines; Chris Buckley, viola y Sonja Adams, violonchelo. Localidades anticipadas en venta hoy viernes de 9 a 12:30 y de 16 a 20, y mañana sábado de 9 a12:30, en la Secretaría de FCP, Rivadavia 2263, a $100.

“Barrio de tango”

Mañana sábado, a las 21: 30, en la Glicina (Neuquén 1343) Oscar Costantino y Luis Aguilar vuelve a presentar el espectáculo “Barrio de tango”.

Laúdes y guitarras antiguas

En el marco del XIII Festival de la Asociación Argentina de Laúdes y Guitarras Antiguas 2019 (AALGA), se ofrecerá un concierto de música renacentista y barroca con exposición de instrumentos antiguos mañana sábado a las 20 en sala del Concejo Deliberante (Villegas y avenida Roca). Participarán el laudista Igor Herzog, el vihuelista Jorge Navarrete y Ensamble Sarabanda, integrado por la soprano Laura Romero, Claudio Poblete en laúd y Damián Sbaffo en tiorba. Entrada libre y gratuita.

Lucio Balduini

El músico Lucio Balduini brindará hoy viernes un concierto en el que repasará temas de su último álbum “El bosque brillante”, a las 21 en el IUPA, Isidro Lobo 1444. Entrada libre y gratis.

Cierre de muestras

Las muestras “Familia para (Des) Armar” de Cristina Ferreras, “Un centro, un diamante” de Floki Gauvry y “Avatares” de Graciela Sórensen expuestas en el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan Sánchez” (Uruguay 650, primer piso) finalizan y para despedirse Sórensen hoy viernes a las 18:30 realizará una visita guiada abierta al público. Para acompañar el cierre a las 19 se presentará la Pre-Orquesta Clásica Municipal dirigida por Horacio Carrasco.

Estrena “Julie”

Mañana sábado a las 22 y el domingo a las 21 en la Biblioteca Popular Lucía Epullán (Alem 2311) subirá a escena la versión del grupo de teatro independiente L.T.Y. Del clásico de August Strindberg “La señorita Julia”. Funciones a beneficio de la Biblioteca Lucía Epullán. Entradas exclusivamente con reservas a través de las páginas www.facebook.com/LTY-LaboratorioTeatralYorick, www.ltylab.com/julie; www.ltylab.com.

“Viajes y colores”

El Teatro de Títeres de Fundación Cultural Patagonia, presentará la obra “Viajes y colores” mañana sábado, a las 16, en la Sala 3 de FCP (San Luis 2080). Las localidades anticipadas estarán en venta, hoy viernes de 9 a 12:30 y de 16 a 20, y mañana sábado de 9 a12:30, en la Secretaría de Fundación Cultural Patagonia, Rivadavia 2263. El valor es: $100 la entrada única.

Kuschel - Fernández

Hoy viernes, a las 21:30, en Casa de la Cultura de Roca (9 de Julio 1043) el dúo que integran César Fernández y Stefany Kuschel festejan “Cinco años caminando juntos” con amigos. Entrada: $200 anticipadas y socios y $250 público general.

Glitter Surprise

Mañana sábado, a las 16, la comedia musical para grandes y chicos vuelve a Casa de la Cultura (9 de Julio 1043). Entrada: $300 socios y $350 público general.

Vuleband

Mañana sábado, a las 21, “Gracias por la música” regresa para rendir su tributo a la banda sueca en Casa de la Cultura de Roca (9 de Julio 1043). Entradas: $500

Zezé Nou

Mañana sábado, a las 23:30 con entrada libre y gratuita Zezé Nou llevará su funk al hall de Casa de la Cultura de Roca (9 de Julio 1043).

La Maroma, musical para chicos

El domingo, a las 16, llega La Maroma a Cultura de Roca (9 de Julio 1043). Presentará el espectáculo “Cantos de vida en el sur. Entradas: $200 anticipadas y socios y $250 en puerta.

Leonardo Álvarez

El domingo, a las 21, Leonardo Álvarez presentará su disco “Yaima” en Cultura de Roca (9 de Julio 1043). Entrada: $200 socios y anticipadas y $250 generales.

Exposiciones solidarias

Expo Amore y Expo Natural reunirán elementos para el merendero y comedor Los Mirlos el domingo desde las 13 a las 18:30 en el bar de avenida Roca y San Martín, frente a las plazas. Se puede colaborar con un alimento no perecedero.

Cipolletti

Ciclo de Peñas

Hermanos Espinoza organiza esta peña a la que estarán invitados el Grupo Raíces, Patagonia Trío, David Verón. Habrá servicio de bufete. Hoy viernes en el Salón Comunitario del barrio Pichi Nahuel (Pasaje de los Inmigrantes y América), a las 21. Entrada $150.

NES, homenaje a Soda Stereo

Se presentará en Volvé Romeo hoy viernes a las 23:30. Valor de la entrada: $250 anticipadas.

“Chicos católicos, apostólicos y romanos”

La obra de Juan Paya, con el elenco Patagonia y la dirección de Diego Zúñiga se presentará hoy viernes en el Centro Cultural Municipal (Toschi y Tres Arroyos) a las 21:30. Entrada anticipada $200, en puerta $250.

Tardes de ajedrez

La dirección General de Cultura de Cipolletti organiza al taller de ajedrez para todas las edades, libre y gratuito que se dictará mañana sábado a las 15 en el Complejo Cultural Cipolletti.

Memoria, Conectividad y Olvido

Estará a cargo de Amelia Lacuenteguy mañana sábado a las 17 en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57).

Cuarteto de Cuerdas y Piano

El St. John String Quartet junto al pianista Martín Kutnowki brindarán un concierto mañana sábado en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57) a las 21. Entrada $300.

“Un mechón de tu pelo”

La obra subirá a escena mañana sábado a las 21:30 (puntual) en Espacio Pueblarte (Chile 855). Reserva de entradas al 2995956206.

“Teatro Galante”

Mañana sábado en el Centro Cultural Municipal, a las 20. Diez años de carnaval, con murgas invitadas: Faroleros del Carnaval y Fantasía o Realidad.

Conductores suicidas

La conocida banda tocará mañana sábado a la medianoche en Volvé Romeo. Valor de la entrada: $150

“Las mil y dos noches”

Ballet Shahrazad presenta el espectáculo con la dirección de Nieves De Cesco el domingo en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57) a las 21. Entrada anticipada $350

“La Famiglia Unita”

El Elenco Municipal sube a escena con la obra dirigida por Gustavo Azar el domingo en el Centro Cultural Municipal (Toschi y Tres Arroyos) a las 20:30. Entrada anticipada $150, en puerta $200.

“¿De quién es el jardín?”

La compañía de Teatro de Títeres Manos Revueltas presenta la obra este domingo en el Centro Cultural Municipal (Toschi y Tres Arroyos) a las 17.

Cine vasco

Mañana sábado, como todos los segundos sábado de cada mes, en la Escuela Municipal de Música (Fernández Oro 787) se realizará una nueva edición del ciclo “Cine basko”. Se trata de una iniciativa de la agrupación Baskos de la Confluencia auspiciada por la dirección de Cultura municipal. La cita es a las 21 y allí se proyectará el corto de ficción “Artalde” (Rebaño) y el filme “Gutik zura” (de madera). La entrada es libre y gratuita.

Viedma

Filarmónica en el CMCV

Hoy viernes y mañana sábado, desde las 20:20, la Orquesta Filarmónica de Río Negro se presenta con entrada libre y gratuita en la sala mayor del Centro Municipal de Cultura. Estará acompañada por el compositor y guitarrista Guillo Espel y su cuarteto.

Peña folclórica

Hoy viernes, desde las 21, habrá un peña folclórica con artistas locales en la tradicional sala del barrio San Martín con las actuaciones de Roli Pérez, Pocho León, Paola Ventuala, el Trío Unión, El Gauchito, Saúl Herrero, Toly Hernández, Sayra Ramírez, Dúo Izquierdo y Pregón Dúo.

La Bisogna

Hoy viernes y mañana sábado, desde la medianoche, La Bisogna anticipa la primavera con una doble presentación en el pub de 25 de Mayo y Sarmiento.

Ritmos caribeños

Hoy viernes, desde la 1 de la madrugada, se podrá disfrutar de una noche de salsa y bachata en Garrone 245. Entrada: $80.

Folclore

Hoy viernes, desde las 20, con entrada libre y gratuita; el grupo Cripal Amulcan, arte folclórico, se presenta en la biblioteca Mitre de Colón 498.

Patagones

Fiesta Universitaria

Como anticipo de la primavera, mañana sábado desde la medianoche se realizará la Fiesta Universitaria en la confitería de Comodoro Rivadavia 218. Se anuncia karaoke bailable y barra accesible.

Plottier

La Sureña Jazz Band

Hoy viernes a las 21:30 en el teatro El Zaguán de Plottier (San Martín 239) se presentará La Sureña Jazz Band. Es una agrupación dedicada a cultivar el género del jazz de principios del siglo pasado. Las entradas anticipadas, a 250 pesos, se pueden conseguir en la boletería de la sala. En puerta costarán 300 pesos.

Otro Puerto

Mañana sábado a las 21:30 en el teatro El Zaguán (San Martín 239) saldrá a escena la banda Otro Puerto. La agrupación presentará su espectáculo “Encrucijada”. Será un show que recorrerá canciones de autoría del grupo y otras de los grandes referentes de la música popular como Rubén Blades, Víctor Jara, Zitarrosa y Ástor Piazzolla. Las entradas anticipadas, a 350 pesos, se pueden conseguir en la boletería del teatro. En puerta el costo será de 400 pesos.

“Con la música a otra parte”

Mañana sábado a las 20:30 en la Escuela de Música de Plottier (Alicia Moreau de Justo 1045) volverá el ciclo de conciertos “Con la música a otra parte”. En esta oportunidad saldrán a escena las bandas La Alameda y Aire Libre . Las entradas tienen un costo 200 pesos.

Feria “El puesto”

Hoy viernes de 10 a 15 en la EPEA 2 (ruta 22 kilómetro 1232) se realizará una nueva edición de la feria El Puesto. Se exhibirán las producciones de los estudiantes de los distintos cursos que ofrece el Centro de Formación Profesional Agropecuaria N° 1. Se recibirán alimentos no perecederos, frutas, verduras y legumbres, ropa, calzado, mantas y frazadas para entregar a la Parroquia San Sebastián que luego lo redistribuirá en los merenderos de la ciudad.

Zapala

Feria del Libro

Desde ayer se está realiza la cuarta edición de la Feria de la Cultura Popular y el Libro. Las actividades serán en el museo municipal y las globas que se montarán hoy viernes de 17 a 21:30, mañana sábado de 10 a 21:30 y el domingo a las 14 a 21.

Catriel

Grupo de Rock

Con un variado repertorio, compuesto por temas clásicos y contemporáneos del rock nacional, el Grupo de Rock de Fundación Cultural Patagonia actuará hoy viernes, a las 21, en el Espacio Multicultural, con entrada libre y gratuita. El programa está integrado por “Correte” de Marilina Bertoldi, “Irresponsables” de Babasónicos, “Será” de Las Pelotas, “Funky futurista” de Illya Kuryaki and the Valderramas, “Alta suciedad” de Javier Calamaro, “Es sólo una cuestión de actitud” de Fito Páez, “Alas rotas” de Estelares, “I want to hold your hand” y “Back in the U.S.S.R.”, ambas de The Beatles y “Mary Poppins y el deshollinador” de Fabiana Cantilo. El cuarteto está compuesto por Guillermo Pérez y Ángel Pino, guitarras y voz; Sebastián Mozzoni, bajo y voz; y Cristian Vallejos, batería y voz. Como invitada estará la cantante Alfonsina Magariño.

Mencué

El Ensamble de Música Popular de Fundación Cultural Patagonia actuará mañana sábado a las 14:30 en la Escuela 244 “Adalberto T. Pagano”. El concierto, de carácter solidario, tendrá un programa compuesto por “De mi madre” de Chango Rodríguez, “El cosechero” de Ramón Ayala, “La vieja” de Oscar Valles y los Hermanos Díaz, “Loncomeo del amor mapuche” de Marcelo Berbel, “El diablo suelto” de Heraclio Fernández, “Oración del remanso” de Jorge Fandermole, “La arenosa” de Gustavo Leguizamón y Manuel Castilla, “Algo contigo” de Chico Novarro, “Seminare” de Charly García y David Lebón (Serú Girán), “Un vestido y un amor” de Fito Páez y “Paisaje” de Franco Simone.

La agrupación está conformada por Miguel Spaciuk, violín; Laura Fuhr, viola; Laura Covicchi, violonchelo; Luciano Morán, contrabajo; Emiliano González, percusión; y Jonathan Ceballes, guitarra, canto y dirección. Esta presentación se desarrolla con el apoyo de la Parroquia Cristo Resucitado.

China Muerta

Dúo

Mañana sábado a las 12 en la feria de China Muerta se podrá disfrutar del dúo de voz y acordeón integrado por Nair Reyes y Piko Sarachu que interpretará boleros, tangos y cumbias. La feria funciona de 11 a 16.