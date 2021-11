El Frente de Todos se ilusiona con dar vuelta el resultado el 14 de noviembre en Río Negro

El Frente de Todos rionegrino recurrió esta noche de lunes a la mística y al discurso con tono épico, para inyectar optimismo en la tropa de cara a la recta final de la campaña. Saben que no la tienen fácil. Pero nadie tira la toalla a pocos días de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

En el gimnasio del barrio Las Quintas de esta ciudad intentaron hacer una demostración de fuerza. Pero, sobre todo, de unidad para alentar a la militancia a redoblar el esfuerzo. Por eso, hicieron un fuerte llamado a la militancia para dar vuelta el fuerte revés electoral que el Frente de Todos sufrió en las PASO en Río Negro. “¡El 14 de noviembre lo damos vuelta!”, arengó la primera candidata a diputada nacional por ese espacio, Ana Marks.

“Gracias por no dejarnos solos ni un segundo de la campaña”, afirmaba Marks, que rápidamente apeló a la figura de Néstor Kirchner para encender a la militancia que llegó desde algunos barrios de Bariloche y de otras localidades de la provincia. Aunque no lograron colmarlo porque hubo varios claros en la parte posterior que las banderas de las agrupaciones no dejaban ver a los dirigentes.

Marks valoró a la militancia “que rápidamente se supo reponer de un resultado adverso”. Y convocó a revertir ese traspié para lograr las bancas en el Congreso “que necesita Alberto y Cristina”. “Mi compromiso es nunca levantar la mano contra el pueblo trabajador”, afirmaba la candidata.

“Recuperemos la autoestima”, sostuvo desde el escenario el ministro del Interior del gobierno nacional, Eduardo “Wado” de Pedro. “Salgan a caminar, a recorrer, salgan con la frente en alto. Somos los peronistas, somos los kirchneristas, los radicales de Alfonsín, los socialistas, los independientes”, clamó el funcionario nacional, mientras los bombos y redoblantes tronaban en el gimnasio. De Pedro instó a la militancia a caminar “puerta a puerta, cara a cara para que esta compañera (por Marks) llegue al Congreso Nacional”.

En el escenario aplaudía el ministro de Turismo y Deportes de Nación, Matías Lammens, quien había recibido un baño de popularidad durante su intervención de tono más ejecutivo. Allí, habló de las bondades del programa nacional del Previaje y los beneficios que genera para Bariloche porque crea miles de puestos de trabajo. Luego, se sumó al coro que exhortaba a dar vuelta la elección.

La exintendenta y jefa del bloque de legisladores rionegrinos del Frente todos, María Eugenia Martini, asentía desde la primera fila en el escenario. A su lado estaba la intendenta de Roca, María Emilia Soria. Hubo varios intendentes e intendentas del Frente de Todos. También, concejales de varias localidades y legisladores provinciales. El senador Martín Doñate se ubicó en un lugar protagónico. Su par Silvia García Larraburu quedó en una segunda fila. También hubo espacio para la diputada nacional Graciela Landriscini.

La imagen fue mostrar unidad desde el escenario. Todo vale en busca de recuperar el terreno perdido. Como la celebración de una elección de concejales que el Frente de Todos ganó en Ingeniero Jacobacci, donde vencieron al radicalismo del intendente Toro y al aparato de Juntos Somos Río Negro. Hasta el ministro De Pedro lo exaltó para indicar que ese es el camino para vencer en las urnas.

Los ministros de Nación criticaron a Juntos por el Cambio y repasaron lo que califican como el peor gobierno de la historia, en referencia a la gestión del expresidente Mauricio Macri. Los candidatos rionegrinos apuntaron los dardos contra Juntos Somos Río Negro.

“Enfrente tenemos a dos macrismos: uno pintado de amarillo, que es Juntos por el Cambio, y otro pintado de verde”, advirtió el segundo candidato a diputado nacional José Luis Berros.

Hubo espacio para casi todas las agrupaciones y todo tipo de apoyos. “Están los compañeros de Radio Nacional Bariloche también”, destacaba la locutora que conducía la previa del acto.

De Pedro cerró el acto, pero se dio tiempo hasta para hacer un reconocimiento a Diego Maradona, “como defensor de los más humildes” y que desafió al poder. También, destacó el anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández de la inversión millonaria en Sierra Grande, junto al intendente Renzo Tamburrrini.

El acto transcurrió entre el recuerdo de Néstor y los cánticos para Cristina. Poco fervor se expresó hacia el presidente Alberto Fernández.

Gran parte de los militantes habían llegado antes de las 19 al gimnasio. A esa hora habían sido convocados. Pero se atrasó una hora. Por eso antes de que finalizar De Pedro algunos comenzaron la retirada.

La marcha peronista marcó el epílogo de un acto típico de campaña previo a la pandemia. En las calles, la vida transcurría con normalidad. Cientos de personas pasaban en vehículos por Onelli y Brown o caminando. Circulaban sin prestar demasiado atención a los discursos que un parlante ubicado en el exterior había propagado. Ajenos a todo el fervor electoral que se vivía en el gimnasio.