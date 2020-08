El funcionario de Allen acusado de maltrato ya no es más secretario parlamentario

El funcionario seguirá trabajando en el Deliberante como secretario del bloque de la CC ARI.

El funcionario del Concejo Deliberante de Allen, Fernando Rodríguez, que fue denunciado por maltrato laboral ya no es más secretario parlamentario. Hace unas semanas una empleada lo denunció y varios ediles pidieron su renuncia. Además hubo manifestaciones en que la participaron gremios de la ciudad reclamando que se tomen medidas con el funcionario.

El viernes, Rodríguez señaló que la mejor manera de defenderse y accionar legalmente fue solicitar “que se deje sin efecto la resolución por la cual, se me había designado como secretario del Concejo y asumir como secretario del bloque de la Coalición Cívica ARI”.

Informó que los ediles Graciela Ibarra y Marcelo Román, le habían puesto un “bozal que no era legal, indicándome que no podía defenderme ante una acusación que es falsa”.

“Son acusaciones falsas y los testigos son los empleados que están trabajando en el Deliberante”, reiteró.

La denunciante detalló que está siendo asistida por psicólogos y asesorada por los gremios Soyem y UPCN.

En el Deliberante ya hubo otras dos denuncias a funcionarios por maltrato. Las integrantes del Comité de la UCR de Allen repudiaron estos hechos y pidieron que se tomen medidas.

“Soy hipertensa, es estresante toda esta situación, no es bueno esto para mi, estoy angustiada, uno va a trabajar porque necesita el dinero”, dijo la empleada.

“Rodríguez sigue estando en el mismo lugar de trabajo y puede ejercer la violencia igual hacia mi”, expresó.