“El futuro sigue estando en la barda norte”

Cuando en diciembre de 2019 Marcelo Orazi asumió la intendencia, planteó avanzar en una serie de proyectos para mejorar la prestación de servicios a cargo del municipio y trabajar para ampliar la infraestructura urbana de la ciudad.

Pero de esa línea de proyectos pocos han sido en los que pudo avanzar la gestión municipal a raíz de la irrupción de la pandemia por Covid-19 que paralizó las actividades e hizo caer los ingresos propios y por coparticipación -y a su vez redefinir los objetivos en el manejo de los recursos financieros para atender la situación de emergencia que genera la situación sanitaria-.

Marcelo Orazi en una recorrida por la Isla 58.

No obstante, algunos de los ejes de trabajo que se ejecutaron o que están en vías de completarse durante las próximas semanas son obras consideradas importantes para el desarrollo urbano local. Por caso, la obra de impulsión de líquidos cloacales que permitirá la conexión a la red de cloacas de 1.200 lotes con obras de urbanización en marcha en el sector sur de la planta urbana y la ampliación de las redes de gas para loteos en el sector este.

A esto se suma la puesta en marcha de pocas semanas más de una obra de remodelación de un tramo de la calle Libertad, que incluirá repavimentación y construcción de una bicisenda; mientras se aguarda la aprobación de líneas de financiamiento para otros proyectos.

Con este marco, el intendente Orazi, hizo un balance de la gestión al cumplirse los 96 años de Villa Regina y pronto a completarse el primer año de su mandato municipal.

“Realmente me hubiera gustado que este aniversario, el primero que me toca como intendente, se hubiera dado en una situación diferente con la gente disfrutando en la calle, pero no es así. Las actividades se harán en forma remota; solo habrá algunas semipresenciales y el resto del programa se hará en forma virtual”, adelantó el intendente.

Los planes eran tener este año una planificación para el desarrollo de la alta barda: la ciudad debe desarrollarse allá arriba”. Marcelo Orazi, jefe comunal.

Señaló que nadie imaginó nunca la situación que se desencadenaría a nivel mundial “y si me pongo a pensar en las expectativas que tenía el día que asumí, eran muy distintas a las que me tocó a partir del 15 de marzo cuando empezamos con esta pandemia”.

El intendente indicó que más allá de la cuestión sanitaria, el gobierno municipal sigue adelante con sus planes para el desarrollo de la ciudad. “Eso se hace a diario con un equipo de trabajo a quien debo agradecer, al igual que al personal municipal que ha trabajado en las oficinas junto a nosotros. Y nos tocó gobernar con medidas que no son simpáticas, con comercios cerrados. Hoy por suerte, estamos llevando una normalidad en la que debemos convivir con el virus”.

Insiste que uno de sus objetivos planteados es avanzar hacia la ocupación de terrenos en la barda norte. “El futuro está en la barda norte; por eso la planificación se enfoca al desarrollo industrial, productivo y urbanístico. Para eso debemos pensar en la dotación de agua. Hoy tenemos en desarrollo una obra para las piletas de tratamiento y si es posible elevar los líquidos hacia la barda norte. Hacerlo con el agua sería más sencillo. Debemos tener en cuenta un almacenamiento suficiente para dotar con agua potable a los proyectos que se desarrollen en ese lugar”, finalizó Orazi.

La Perla del Valle celebra 96 años.

Una solución para los próximos 20 años



Ante el panorama de un actual sistema cloacal colapsado, una de las grandes obras incluidas en el Plan Castello fue la nueva Planta Depuradora que se construye en Alta Barda, una inversión de $262.074.788. Esta planta garantizará el tratamiento adecuado de los residuos cloacales para los próximos 20 años y beneficiará a 40.000 vecinos.

La obra fue diseñada a partir de la política pública hídrica de mejorar la calidad del agua, llevada adelante por la Provincia. Así se busca no volcar más residuos cloacales crudos al río Negro, para preservar los recursos naturales. Además, los malos olores, las obstrucciones y los desbordes quedarán eliminados. De acuerdo a las previsiones del gobierno provincial estará terminada el año próximo.

El día a día de una ciudad que mira al futuro.

Se avanza en servicios e infraestructura para loteos



En cuanto a concreción de obras se realizó la conexión del gas en el loteo Viales II que beneficia a 102 familias. Camuzzi tuvo a su cargo la parte final de los trabajos con una inversión de $2.544.916.

Por otro lado, en el último mes se instaló la bomba de impulsión que permite habilitar la red de cloacas para los loteos Verzini, Fabro y Asociación Civil Hogar del sector suroeste de la ciudad.

La adquisición de la bomba demandó una inversión municipal de $400.000. Además, se colocaron 340 m de caños que permitieron el empalme con la red existente en calle Antártida. Además se hizo entrega de las actas de posesión a 55 familias que habían adquirido sus terrenos en el loteo Montenegro.

Potenciar el turismo interno en la Isla 58



El municipio reginense trabaja a destajo para dejar en condiciones el balneario municipal de la Isla 58. La idea es que este espacio pueda ser aprovechado por los vecinos y que al mismo tiempo se convierta en una alternativa para captar el turismo interno que se producirá entre las ciudades del Alto Valle.

Aunque durante los últimos meses el ingreso a la Isla 58 estuvo vedado, ya se cuenta con protocolos avanzados para que durante la temporada de verano el balneario pueda ser usado.

En los últimos días se comenzó con las tareas de limpieza y desmalezamiento, la reconstrucción de parrilleras, mesas y bancos y la reparación de baños. También se comenzó a trabajar en la reapertura del camping municipal “que desde hace varios años estaba fuera de servicio”, comentó Orazi.