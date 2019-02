El gesto solidario de un chofer de Pehuenche que se viralizó en las redes

Un gesto solidario de un chofer de Pehuenche no pasó inadvertido por una pasajera que ayer iba abordo del colectivo. Decidió compartirlo en su cuenta de Facebook y el posteo recibió cientos de me gusta y fue compartido por miles de usuarios.

Magdalena Meñica, que justo viajaba en ese momento, observó cómo una mamá subió a sus tres hijos, luego se bajó, y siguió en su bicicleta que aparentemente estaba rota.

Al darse cuenta de la situación, Mario Sepúlveda, el conductor de la línea urbana del transporte, le preguntó a los niños por qué no había subido su mamá. Luego de la explicación de los chicos les dijo que le avisaran para que subiera con la bicicleta.

En su relato destacó que “la alegría que tenían esos tres nenes era inmensa” cuando Mario les dijo que podía viajar también su mamá con la bici.

Contó que no es la primera que este chofer tiene actitudes amables, afirmación que fue refrendada en la red social por otros pasajeros que aseguraron que Mario “es una gran persona”.

“Muchas veces me he ido caminando con mi hija de noche y él para el cole y me dice que me suba y lo ha hecho con muchas personas”, agregó Meñica, sobre otros gestos nobles del conductor.