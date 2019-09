El gobierno de la estulticia

Zapala

A estos casi 4 años del desastre que estamos padeciendo con el peor gobierno de la historia política argentina, el relato macrista no puede ser minimizado ni ocultado más. Es demasiado grande como para eso. Y por otro lado, lo único verdadero es la realidad, según reza la filosofía aristotélica.



A la decisión de deliberada de Macri post-PASO de “castigar” a los ciudadanos que no lo votaron devaluando salvajemente, se suma a que cada vez que habla, en lugar de tranquilizar la situación, el dólar y el riesgo país sube cada vez más. Por ende, a nosotros los trabajadores y los jubilados se nos devalúa nuestros salarios y aumenta la pobreza.



La afirmación de Lombardi, sincerándose, que “le metimos la mano en el bolsillo a la gente” es de perogrullo. Eso ya es más que evidente porque los únicos beneficiados de estos casi 4 años han sido Macri y la Ceocracia que han tomado el poder. Lo único que le pedimos a Macri, quien ya afirmó que “si me vuelvo loco, le puedo hacer mucho daño a la gente”, que no le haga más daño a nuestra Patria. Porque, esto, ya es más que evidente que en diciembre se van, porque el Pueblo no da más.



Marcelo Claudio Fracchia

DNI 17.575.066