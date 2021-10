El Gobierno: «No es un conflicto que tenga que ver con la propiedad privada»

Vocera del gobierno nacional Gabriela Cerrutti, en su primera conferencia de prensa.

El Gobierno nacional ratificó su postura frente al violento conflicto de tierras en la provincia de Río Negro y aseguró que el tema “lo tiene que resolver la gobernadora” Arabela Carreras, quien recientemente protagonizó un cruce público con el presidente Alberto Fernández por exigirle el envío de tropas federales.

Ante una pregunta, la portavoz con rango ministerial Gabriela Cerrutti -que debutó ayer en su función ante los periodistas- remarcó que “el conflicto que se desarrolla no es un conflicto que tenga que ver con la propiedad privada, es un conflicto que tiene que ver con la historia de este país y con los diferentes conflictos de quienes se sienten propietarios de determinadas tierras”. “Incluso algunas de las tierras no son propiedad privada sino que son propiedad del Estado nacional como es el caso de los Parques Nacionales. No está en discusión la propiedad privada en este caso”.

“Es un conflicto que tiene que resolver la gobernadora, que tiene fuerzas la provincia para poder controlar y prevenir, y esperamos que se resuelva en los mejores términos posibles. Es un conflicto que tiene parte judicial, que tiene una cuestión de territorialidad y de etnias, historias y una cantidad de cosas que están envueltas en ese conflicto”, planteó la vocera en Casa de Gobierno.

Cerrutti aclaró que el gobierno de Alberto Fernández “repudia todas las situaciones de violencia y de vandalismo, y quiere que los diferentes conflictos que puedan subsistir en la sociedad argentina, del tipo o color que sean, se puedan resolver de una manera más armónica posible a través del diálogo”.

“Entendemos que hay una situación compleja, entendemos que es la responsabilidad de la gobernadora de la provincia resolverla”, dijo, luego de recordar lo que el Presidente le expresó más temprano a la Carreras, a través de una carta que hizo pública, respecto a que la ley de seguridad interior establece que la responsabilidad es del gobierno provincial y no de la Nación.

De cualquier manera, Cerrutti resaltó que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, decidió el miércoles enviar efectivos de la Gendarmería Nacional a Río Negro para colaborar con tareas de prevención.

“Lo que sí pedimos y nos parece muy importante es que un conflicto de esa magnitud y de esa delicadeza no sea utilizado como herramienta electoral, porque lo que no podemos hacer esa avivar los conflictos para ganar más rédito en medio de una campaña electoral. Cuando hay conflicto, lo que hay que llevar es serenidad, usarlo en términos electorales no ayuda”, pidió la portavoz.

Cerrutti pidió “no achicar” la interpretación del tema y plantearlo como una cuestión que afecta la propiedad privada. “Hay otra cantidad de situaciones que están en juego en ese tipo de conflictos y así lo entiende también la gobernadora que está llevando adelante conversaciones y negociaciones con una cantidad de organizaciones que están en ese litigio y que están de alguna manera consideran por derecho propio les pertenecía, que son las tierras en las cuales habitaban sus antepasados. Es un conflicto que existe en todas las partes del mundo y que tiene que ver con la particular forma de colonización que tuvo nuestra latinoamérica y que esperamos poder llevarlo adelante y resolverlo de la mejor forma posible”, completó.