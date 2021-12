El hombre con Parkinson que «es sano por un rato» cuando va a la cancha

La historia de Julio Fouquet se viralizó en las redes sociales a partir del video que compartió su hija, Gisela. Ambos fanáticos de Rosario Central, la mujer contó cómo el hombre atraviesa mejor su enfermedad cuando va a la cancha.

Julio tiene 68 años y padece Parkinson. De acuerdo a lo que relata Gisela, «él es sano por un rato y es plenamente feliz». El video fue furor en Twitter y muchos se conmovieron con las imágenes.

“Ese video que se viralizó lo hicimos entre hermanas. Nos emociona que cuando va a ver Central parece un joven de 20 años. Es mágico», comentó su hija en una nota para Telefé Rosario.

Último partido local, diciembre

Pa: ¿Hija me llevas a la cancha?

Yo; NO pa no andas bien

Papa: Yo en la cancha soy feliz

Ahí, donde el Mal de Parkinson no ataca, el es sano por un rato y es plenamente feliz. Gracias Central de mi vida 💙💛 Hasta el fin del mundo. #132CARC pic.twitter.com/YVXTL5opMX