El hospital de Huergo cuenta con insumos limitados por falta de cotizaciones

El hospital de Ingeniero Huergo tomó la decisión de restringir el uso de algunos insumos médicos a casos de urgencia debido a la imposibilidad de adquirirlos porque los proveedores no cotizan debido a la inestabilidad del valor del dólar en los últimos días.

Si bien desde el centro de salud pública de esta localidad indicaron que cuentan con insumos para continuar prestando el servicio a la población, señalaron que “los están cuidando” dado que los proveedores de insumos se retiraron de las licitaciones por la corrida que tuvo el dólar, aunque se espera que en los próximos días se revierta la situación a partir de la estabilidad lograda en la moneda norteamericana en las últimas horas.





Este viernes corrió entre los pobladores de Huergo una versión que indicaba que desde el hospital se solicitaba a los pacientes que concurrieran para realizarse aplicaciones que llevaran jeringas y agujas descartables, en tanto que tampoco estaba funcionando el servicio de rayos.

La versión fue descartada por el director del hospital, José María Lofiego, quien remarcó que “se cuentan con insumos, pero los estamos cuidando, por eso se limita el uso de algunos a los casos de urgencia”.

“El problema que se desató es por la falta de cotización, aumentó tanto el dólar que hay empresas que no te cotizan, pero ya estamos en vías de resolverlo, el ministro de Salud (Fabián Zgaib), está llamando a las proveedoras para llegar a una solución. Estimamos que en el transcurso de la semana próxima esto va a estar encaminado nuevamente” indicó el director del hospital de Huergo.





Detalló que la compra de los insumos necesarios se realiza a través de licitaciones que se convocan desde el mismo hospital con los recursos financieros que son aportados por la provincia, y que la adquisición de los mismos se realiza a empresas radicadas en Neuquén, General Roca y Bahía Blanca.

“La provincia provee algunos insumos, pero en general en hospital se hace cargo de las compras. Tenemos proveedores que han cerrado las licitaciones para vender por el valor del dólar. Todo pasa por ahí” insistió Lofiego.

Agregó que “hoy por hoy al hospital no le faltan elementos, pero si siguen sin proveer no contamos con un gran stock. Sabemos sobre lo que se dijo que los pacientes tenían que concurrir con jeringas y agujas, pero esos elementos no están faltando. En nuestra guardia estamos recibiendo gente de Regina, Godoy, Mainqué, Cervantes, gente con obra social, y tratamos en lo posible que los insumos se destinen a la gente que más lo necesite. No significa esto que vamos a dejar de atender”.





Del mismo modo aclaró que el sector de rayos está en funcionamiento. “El servicio está en la misma situación, la falta de cotización de insumos; estamos destinando los recursos que tenemos a la atención de urgencias y no a todo lo programado; estamos cuidando el recurso”.

Para graficar la situación indicó que “es como se dice en este momento que los autos no tienen valor, en los medicamentos y los insumos para salud, tampoco tienen valor, nadie quiere vender por miedo a quedarse sin recursos para poder proveer posteriormente. Si la semana que viene sigue así se va a complicar; por el momento lo estamos sosteniendo. De todos modos creemos que tras el fin de semana largo habrá un solución”.