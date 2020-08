El Huecú se cierra mientras investiga su primer caso de coronavirus

El comité de emergencia de El Huecú resolvió establecer el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la localidad durante 14 días tras conocer ayer su primer caso de covid-19.

La medida comenzó a regir a las 0 de hoy e implica limitar la circulación al abastecimiento de alimentos, productos de higiene y de farmacia una sola vez al día. Los comercios podrán abrir de 8 a 20 y no podrán deberán más de dos o tres personas adentro de los locales.

El Huecú también permanecerá con sus ingresos cerrados y suspenderá por el plazo que dure la medida los trabajos particulares de construcción privada, gasistas, plomeros, electricistas y el empleo doméstico.

El intendente Cristian Puentes indicó hoy a RÍO NEGRO que "se está investigando cómo fue el contagio y ya hay varias familias aisladas". Aún no se han realizado más hisopados para determinar nuevos contagios, pero se esperaba que al mediodía la dirección del hospital local recibiera instrucciones para comenzar la tarea.

Puentes detalló que "en principio, el caso no tendría relación con Las Ovejas y Chos Malal, pero se está investigando el nexo". El hombre que fue diagnosticado como positivo fue testeado tras presentar síntomas y es el único hasta ahora que ha tenido, pero "no se sabe si es el paciente cero o no". De momento no requirió internación.

El norte de Neuquén era una de las pocas zonas de la provincia que se había mantenido sin casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia, pero el escenario cambió en la última semana. En Las Ovejas ya son 13 las personas infectadas y hay otras tres en Chos Malal.

El jefe de la Zona Sanitaria III, Pablo Zárate, indicó esta mañana en declaraciones a Radio Universidad Calf que también hay líneas de investigación en Andacollo y se esperan resultados de los hisopados realizados allí.

Sostuvo que, hasta el momento, todos son pacientes ambulatorios, aunque a la menor complicación de sus síntomas, se puede disponer su derivación. La zona norte no cuenta con camas de terapia intensiva, por lo que la asistencia más cercana es en Zapala, a 200 kilómetros. Zárate dijo que también está la posibilidad de enviar pacientes a Neuquén capital pues "la provincia tiene organizado el sistema de traslado tanto por vía aérea como terrestre".