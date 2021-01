El impresionante tatuaje de Maradona, que invadió las redes y llegó hasta Dalma

A poco de cumplirse dos meses de su fallecimiento, Diego Maradona sigue muy presente en el corazón de sus fanáticos y de los dirigidos en los distintos clubes. Las manifestaciones de cariño siguen replicándose.

Es el caso del jugador Patricio Monti, de Gimnasia y Esgrima de La Plata, quien decidió llevarlo en la piel con un dibujo que sorprendió por su realismo y calidad. El deportista lo subió a sus redes sociales y enseguida tuvo gran repercusión.

Quienes conocían el vínculo entre ambos, en el club, saben que ambos tenían un ida y vuelta muy especial. Es por eso que el volante de 23 años decidió tatuárselo en una de sus piernas, basado en una foto original donde se lo ve al astro con la ropa que usaba como director técnico del Lobo.

La imagen está decorada con la frase "Palabras del Diez", que coincide con un rap que Monti le compuso al ex jugador de la Selección para su cumpleaños número 60. Sucede que el joven deportista también rapea y hace música.

Monti tuvo un vínculo especial con Maradona. De hecho, el mediocampista contó que Diego le regaló un par de botines porque los que tenía no le gustaban.

"Un día entró al vestuario y me dijo 'qué feos botines'. Eran bordó, me preguntó cuánto calzaba y al otro día apareció con una caja de los Puma Borussia y me los regaló", recordó.

La imagen llegó, también a través de redes, hasta Dalma Maradona, quien agradeció "al que se lo tatuó, al que lo tatuó y a todos los lobos por ese amor para mi papá! Es impresionante!".