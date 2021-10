El Inter sube en la Serie A italiana con los goles de Joaquín Correa

Con los goles de Joaquín Correa, Inter se impuso hoy por 2 a 0 al Udinese por la fecha 11 de la Serie A del futbol italiano.

El tucumano Correa, ex Estudiantes, marcó a los 16 y 23 minutos de la segunda etapa para certificar el triunfo de los dirigidos por Simone Inzaghi, que llegaron a las 24 unidades en la tabla y se ubican terceros a siete de los líderes Napoli y Milan.

Cuando terminó el partido, Correa se acercó hasta los palcos y le regaló su camiseta al hijo del Cuchu Cambiasso, ídolo del Inter.

Joaquin Correa giving his jersey to Cambiasso's son after the full time whistle. 🔵⚫ 🇦🇷pic.twitter.com/Ptg4txwDUL