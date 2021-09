El italiano Bagnaia tuvo su bautismo ganador en el Gran Premio de Aragón de Moto GP

El italiano Francesco Bagnaia, con Ducati, ganó este domingo el Gran Premio de Aragón de Moto GP, y por primera vez en el mundial de la categoría reina de motociclismo, que por la 13ra. fecha del campeonato de la especialidad, se corrió en el Motorlan español, tras una intensa lucha con el séxtuple monarca, el español Marc Márquez (Honda).

Además del significado de ganar su primera carrera en el Moto GP, Bagnaia (Ducati) mantuvo una lucha vibrante a lo largo de toda la competencia con Marquez y recién a pocos metros de la bandera de a cuadros, pudo doblegar al múltiple campeón.

El italiano tuvo la presión de Márquez toda la carrera, y ambos pilotos lucharon rueda a rueda con varios sobrepasos, al borde del toque en los tres últimos giros.

An epic 'last lap' battle between bagnaia and marquez 🔥#AragonGP pic.twitter.com/C62Atfgqx1