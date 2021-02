El Leeds de Bielsa no ligó y perdió con Wolverhampton

En el adelantado de la fecha 25 de la Premier League, Leeds perdió 1 a 0 en su visita a Wolverhampton con un desafortunado gol en contra de su arquero, Illan Meslier.

El único tanto del encuentro fue a las 19 del segundo tiempo. Adama Traoré, en una gran acción individual, sacó un fuerte remate que pegó en el travesaño, en el rebote golpeó en la espalda del arquero y se metió.

Leeds tuvo varias chances de empatar pero todas fueron evitadas por Rui Patricio, el guardameta de Wolves. Patrick Bamford marcó el 1 a 1 pero fue anulado por offside mediante el VAR, en una jugada milimétrica.

Con esta derrota, segunda consecutiva de visitante tras el 2-4 con Arsenal, el equipo de Marcelo Bielsa quedó 12° con 32 puntos y fue superado por Wolverhampton (33).

“En muy pocos momentos del partido no lo dominamos. Tuvimos diez chances de gol”, expresó el Loco después del encuentro.

