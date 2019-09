El legado de The Beatles: se cumplen 50 años del lanzamiento de "Abbey Road"

Un 26 de septiembre de 1969, The Beatles ponían un broche de oro a un proyecto que cambió parte de la historia de la música. Es que ese día se publicó "Abbey Road", el último disco de estudio grabado (Let It Be, que salió en 1970, fue producido previamente) por una de las bandas más influyentes que hayan existido.

Todo en este disco es perfecto. Desde la icónica portada, que transformó el paso de cebra que se ubica en las afueras del estudio Abbey Road en un sitio turístico por excelencia, hasta el armado de la lista que contiene 16 temas, uno mejor que otro (17 si contamos "Her Majesty", uno de los primeros easter eggs en el ámbito musical).

La primera canción del disco es "Come Together", un tema de John Lennon que había surgido originalmente con un enfoque de campaña política. Luego le sigue "Something", quizás la mejor composición de George Harrison y uno de los grandes clásicos históricos, que también fue reversionada por Frank Sinatra.





El disco continúa con un doblete de temas de Paul McCartney, "Maxwell's Silver Hammer" y "Oh! Darling", temas que dejaron en claro que las tensiones que vivía la banda a estas alturas eran más evidentes. Entre tantas anécdotas conocidas, se supo que Lennon mostró su hartazgo por la insistencia de Paul para lograr que "Maxwell's..." sea lo más perfecta posible, y que también se sintió ofendido por no poder ser la voz cantante en "Oh! Darling".

El quinto tema es "Octopus's Garden", compuesta y cantada por Ringo Starr, pero con la colaboración en la autoría de sus compañeros. Cerrando el Lado A aparece "I Want You (She's So Heavy)", un tema de Lennon que dura casi 8 minutos.



Pese a que las tensiones crecían entre los integrantes, acordaron entregar un último trabajo "perfecto".



En el Lado B, la apertura es otro clásico compuesto por Harrison, que brilló en este álbum. Se trata de "Here Comes the Sun", una canción alegre que tuvo dos curiosidades: primero, no contó con ningún tipo de participación instrumental de Lennon; y segundo, que fue escrita durante un tramo en el que George se había alejado de la banda.

Luego sigue "Because", como preludio de un medley que se extiende hasta el final del disco, durante más de 15 minutos y uniendo 8 (9 con "Her Majesty") temas por idea de McCartney en conjunto con George Martin. En ese esquema se pueden escuchar las canciones "You Never Give Me Your Money", "Sun King", "Mean Mr. Mustard", "Polythene Pan", "She Came In Through The Bathroom Window", "Golden Slumbers", "Carry That Weight" y "The End".





En Reino Unido, el álbum llegó a mantenerse durante más de 17 semanas en el primer lugar de las listas. Fue, para muchos, un cierre dorado para una banda que revolucionó la historia musical.

"Here Comes the Sun" estrena video

Hoy, coincidiendo con el aniversario de "Abbey Road", el canal de YouTube de The Beatles publicó el nuevo video de "Here Comes the Sun", que en menos de dos horas ya sumaba 250 mil visitas.

Les dejamos el video para disfrutar: