El médico que atendió a Lady Di contó cómo fue la noche de su muerte

MoSef Dahman, el cirujano que atendió a Lady Di la noche que murió en París, habló por primera vez de aquel trágico momento. Contó que aquella madrugada estaba cumpliendo una guardia y vivió en primera persona los desesperados intentos del equipo médico por salvar a la princesa de Gales.

En una entrevista con Daily Mail, Dahman contó que estaba descansando en la sala de servicio cuando le avisaron que había ingresado “una mujer joven en grave estado”, sin embargo no supo quien era hasta que la vio inconsciente en la camilla.

“Para cualquier médico, cualquier cirujano, es de gran importancia enfrentarse a una mujer tan joven que se encuentra en esta condición, pero por supuesto más aún si es una princesa”, señaló. Luego le informaron que la radiografía de Diana había mostrado que sufría una “hemorragia interna muy grave” en su pecho.

Dahman aseguró que todo el equipo estaba esperanzado en salvarla. Los inspiraba el milagro de saber que la princesa había sobrevivido al tremendo accidente de tránsito que sufrió aquel 31 de agosto de 1997 en París. Sin embargo la princesa sufrió un segundo paro cardíaco y requería una intervención quirúrgica inmediata.

Ni siquiera pudieron trasladarla al quirófano. "En la misma camilla de emergencias tuvimos que operarla; hice ese procedimiento para permitirle respirar porque su corazón no podía funcionar correctamente porque le faltaba sangre”, reveló.

Tras la intervención, Dahman descubrió que Diana tenía un desgarro en su pericardio, la membrana que protege el corazón. La esperanza de vida era cada vez menor. En ese contexto convocaron a Alain Pavie, el mejor cirujano cardíaco de Francia, quien le detectó que la herida era sobre la vena pulmonar superior izquierda, en el punto de contacto con el corazón.

