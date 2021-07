El mensaje de Neymar en Instagram entre la tristeza y la alegría por Messi

Está claro que a Neymar no le gusta perder. Casi tan claro como su caballerosidad y respeto a la hora de reconocer el triunfo argentino. Luego de su ejemplar conducta tras perder la final de Copa América, el crack brasilero compartió un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Perder me duele, es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano Messi, estaba triste y le dije 'fdp me ganaste'", escribió el futbolista del PSG.

Después de llorar desconsoladamente por la derrota, Ney fue a buscar al capitán argentino para saludarlo y se dieron un sentido abrazo. Luego, charlaron distendidamente sentados en las escaleras rumbo a los vestuarios junto a Leandro Paredes, compañero en el equipo francés.

"Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble!. Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. Odio perder, pero disfrutá tu título, el fútbol te estaba esperando para este momento. Felicidas hermano hdp", completó el brasilero.

En medio de la locura por los festejos del ansiado campeonato, los hinchas argentinos destacaron la actitud de Neymar. Se terminó de ganar el respeto hasta de sus principales detractores. Un rival así engrandece la victoria.