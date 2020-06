El Municipio de Neuquén investiga si hay otras ordenanzas cajoneadas

Una tormenta administrativa podría desatarse si la actual gestión municipal, que conduce el intendente Mariano Gaido, encuentra, como anticipó, otras ordenanzas sin promulgar. Son normas que fueron votadas por el Concejo Deliberante capitalino y que la anterior gestión “cajoneó”. La maniobra se conoció con la publicación, el viernes pasado, de la ordenanza 13.618 que impone multas a los privados que se apropian de espacios públicos.

La falta de vigencia de esta normativa le provocó millonarias pérdidas al Municipio. Una de las cuentas, realizada por fuentes del oficialismo, anticipa que solo el Rincón Club de Campo, por las 8 hectáreas que tiene bajo discusión, debería haber abonado $1.560 millones.

El proyecto obliga a un pago mensual, en concepto de multa, a quienes hayan anexado tierras fiscales. La imposición dura hasta que restituyan los metros cuadrados apropiados. No solo el coqueto barrio privado quedaba bajo alcance sino también propiedades en otros barrios como Terrazas del Neuquén, Mercantiles, Gama, Parque Industrial, Alta Barda, y Santa Genoveva.

Ahora la discusión está centrada en saber si el Municipio podrá intimar y avanzar en las deudas o si por un tecnicismo, de la reciente promulgación, no pueden aplicarse sanciones retroactivas.

Ayer el tema ingresó al Concejo Deliberante y el edil Marcelo Zúñiga, del Frente de Todos, pidió informes al Ejecutivo y que se conozcan los responsables de la maniobra. Además solicitó, como lo hizo la multisectorial Bardas Norte, que se avance en la multas y se restituyan las héctareas bajo cuestionamiento.

"Hay que analizar el evidente tráfico de influencias, dado los vínculos con altos funcionarios del poder político, económico y judicial que residen y representan legalmente al country Rincón Club de Campo SA", cerró el concejal.

Más allá del millonario perjuicio, la administración de Gaido investiga si fue una práctica corriente durante la gestión del fallecido intendente Horacio Quiroga y su gabinete. “Estamos haciendo un rastreo de las ordenanzas sin publicar; las que fueron sancionadas por el Concejo y que no se hayan publicado”, explicó Juan Martín Hurtado, secretario de Gobierno municipal.

Si bien no no especificó cuáles serían las otras ordenanzas cajoneadas por la gestión quiroguista, sí agregó que cuando no se hallaba en el boletín la ordenanza 13.618 consideraron que el expediente pudo haber quedado en Concejo, sin embargo, el expediente estaba en la comuna.

Fue la subsecretaría legal y técnica la que rastreó la documentación y encontró que no estaba publicada. No se informó si se realizará algún sumario interno para deslindar responsabilidades en el ocultamiento de la norma al departamento del digesto yen el boletín oficial.

El tema de las tierras del country fue un eje constante de discusión en la anterior gestión. Los por entonces concejales Francisco Baggio y Luis Durán fueron a la justicia penal contra el Rincón Club de Campo para que se restituyan las tierras. Lo hicieron luego de que Cambios y el MPN se negaran a acompañar un norma en ese sentido.

Ahora resta saber si se iniciará el proceso de penalización y si se solicitará la restitución de los terrenos ocupados. En el Deliberante ayer volvió a centrarse una discusión reiterada pero aún sin resolución.