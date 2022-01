El municipio de Villa la Angostura no suspenderá por ahora la Fiesta Nacional de los Jardines

Por el momento, no evalúan suspender la Fiesta Nacional de los Jardines. Foto: Municipalidad de Villa la Angostura.

Febrero es el mes de las festividades en Neuquén, pero con el aumento sostenido de casos los municipios están evaluando qué medidas tomar. Tal es el caso de la Fiesta Nacional de los Jardines en Villa la Angostura, que según expresó el secretario de Gobierno, Javier De los Ríos por el momento no se suspende.

Una de las posibilidades que se contempla es pedir el pase sanitario para ingresar. “Es algo que estamos evaluando, no solo para aplicarlo en la fiesta de los Jardines, sino para eventos multitudinarios”, expresó el funcionario a Diario Andino. A su vez, señaló que “lo que mas cuesta es controlarlo”. En este caso, el lugar donde se hace este evento, el CEF del barrio Once, no cuenta con un perímetro cerrado para concentrar el acceso por una entrada.

Por el momento, la fiesta se llevará a cabo desde el 17 al 20 de febrero en la localidad. De los Ríos aseguró que “no hay ninguna posibilidad por ahora de que el evento se suspenda. No es algo que estemos contemplando». Agregó que se están reuniendo con el gobierno provincial y las distintas secretarías para ver cómo avanzan y «coordinar qué le toca a cada una. Se va para adelante. Estamos trabajando normalmente para hacer la fiesta«.

En Villa la Angostura, como en otras localidades de la provincia, se refleja un aumento en los casos positivos de Covid 19. Al respecto, el funcionario señaló que esta ola de contagios «está incidiendo de manera diferente» a las anteriores, refiriéndose a la ocupación de camas y la modificación de protocolos establecidos.

En la localidad de El Hoyo, en Chubut, la fiesta Nacional de la Fruta Fina ya fue suspendida por el aumento de casos, como sucedió el año pasado. El intendente de la localidad Pol Husman expresó en conferencia de prensa que «realizar el evento puede poner en riesgo a nuestra población y a quienes nos visitan. Vamos a suspender la fiesta y vamos a reforzar las medidas sanitarias». Según adelantó, piensan reprogramar el evento según avance la situación de pandemia.