El Bolsón cederá tierras para una sede de la UNRN en Mallín Ahogado

El intendente Pogliano y el vicerrector de la Sede Andina de la UNRN, firmaron un acta acuerdo por una nueva sede y campo experimental en Mallín Ahogado. Foto: Gentileza

Un predio de 11.000 metros cuadrados ubicado en un punto estratégico de Mallín Ahogado, junto a la Ruta Provincial 86, será a futuro un campo experimental y sede de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) para desarrollar sus carreras vinculadas a la agroecología y eventualmente sumar una mayor oferta educativa.

El acta acuerdo que firmó esta semana el intendente Bruno Pogliano y el vicerrector de la Sede Andina de la UNRN, Diego Aguiar, es el punto de partida para concretar la nueva sede universitaria.

“Es una oportunidad para El Bolsón, es un crecimiento y abre la posibilidad de ampliar la oferta universitaria”, destacó en diálogo con Diario RÍO NEGRO Pogliano, que impulsó el acuerdo firmado con el vicerrector de la Sede Andina, Diego Aguiar, y que será enviado al Concejo Deliberante para avanzar la próxima semana en la declaración de interés público y la cesión de las tierras.

Carreras vinculadas al perfil productivo de la región

El proyecto prevé el desarrollo de la tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, la licenciatura y la maestría en Agroecología, que son carreras que ya se dictan en El Bolsón, con 113 y 33 alumnos respectivamente, pero requieren un espacio físico para las prácticas en territorio, además de contar con sede edilicia.

Las carreras están vinculadas al perfil productivo y sustentable de la región y anteriormente realizaban sus prácticas en tierras de Gendarmería Nacional a través de un convenio que se cayó a partir del inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

“La carrera de Agroecología es la única en el país, vienen alumnos de distintos puntos del país a estudiar a El Bolsón”, valoró el intendente, quien remarcó su defensa a la educación superior gratuita y de calidad y la importancia para el arraigo y la posibilidad de los jóvenes de la zona que tengan oportunidad de estudiar en su localidad.

La nueva sede y campo experimental también será utilizado para investigaciones del Instituto de Investigación en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural – UNRN-Conicet, según informó la casa de altos estudios.

El director de Agroecología, Juan José Ochoa explicó que el proyecto contempla la implantación y manejo de cultivos frutícolas, hortícolas, forrajeros, especies nativas, actividades apícolas y de cría de animales de granja, junto a la construcción de un espacio áulico.

Pogliano anticipó que la Municipalidad de El Bolsón colaborará con la futura sede universitaria y apeló también a gestiones para concretar un aporte del gobierno provincial, que actualmente destina más de 1.200 millones de pesos para la terminación de los nexos de servicios del campus de la UNRN en Bariloche.

«La universidad pública es una posibilidad para nuestros jóvenes»

La idea del intendente es que también a futuro, cuando esté la nueva sede, se habiliten nuevas carreras en el espacio edilicio del centro de El Bolsón, donde también se dicta la licenciatura de Diseño Artístico Audiovisual, tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica.

Entre todas las carreras vinculadas al sector productivo hay unos 206 alumnos en la sede universitaria de El Bolsón.

“La universidad pública es una posibilidad para nuestros jóvenes de ascenso social, de formarse, de abrir nuevas puertas”, destacó el jefe comunal que hasta hace poco tiempo era consultor externo por el Estado de la UNRN.

Pogliano detalló que el espacio que se destinará a la UNRN originalmente era un predio de 24 hectáreas de la Municipalidad, ubicado entre la Ruta 86 y la Escuela 103. En principio se cedieron 21 hectáreas a la escuela; luego 2.000 metros cuadrados a la Brigada de Incendios de Mallín Ahogado; otros 2.000 metros cuadrados a la Patrulla de Montaña y recientemente se otorgaron 500 metros cuadrados a Provincia donde construye el Centro Salud.

“Para municipio es fundamental haber cumplido con la palabra que tierra iba a ir destinada a servicios para la zona de Mallín Ahogado, después de tantas especulaciones del uso, demostramos que fue salud, para educación, para la Brigada de Incendios. Se desarrolla en ese ugar un nodo de servicios y marcamos la presencia del Estado en el lugar, sobretodo después de la tragedia del incendio de la confluencia de los ríos”, destacó.