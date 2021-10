El Peque Schwartzman se metió en la final del ATP 250 de Amberes

Diego Schwartzman avanzó hoy a la final del ATP 250 de Amberes, en Bélgica, después de ganarle al estadounidense Jenson Brooksby por 6-4 y 6-0.

El porteño, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial y segundo preclasificado del torneo, superó a Brooksby (70) en 1 hora y 25 minutos de juego y en la final enfrentará al italiano Jannik Sinner (13 del ranking y máximo favorito).

El Peque, que venía de eliminar en octavos de final al escocés Andy Murray, ex número 1 del mundo, nunca se midió con Sinner en el circuito oficial. El argentino de 29 años buscará mañana su quinto título ATP -y el segundo del año- luego de sus conquistas en Estambul 2016, Río de Janeiro 2018, Los Cabos 2019 y Buenos Aires 2021.

El italiano Sinner, de 20 años, venció hoy en su semifinal al sudafricano Lloyds Harris (32) por 6-2 y 6-2 y mañana también intentará lograr su quinto trofeo tras ganar dos veces el torneo de Sofia 2020 y 2021; Washington y Melbourne (ambos este año).

