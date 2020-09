El Pipita Higuaín se va con Beckham y será el jugador mejor pago de la MLS

Un día después de desvincularse de la Juventus, el argentino Gonzalo Higuaín se convirtió este viernes en la nueva figura del Inter de Miami de la liga de fútbol norteamericana (MLS), club copropiedad de David Beckham.

"Me siento bien, me siento entero como jugador y eso me motivó a venir acá para probar una nueva liga y poder ayudar a crecer (al equipo), e individualmente poder demostrar que estoy vigente, que puedo seguir jugando gran fútbol", recalcó el atacante, de 32 años.

El argentino será el jugador mejor pagado de la MLS con un salario de unos siete millones de dólares anuales, por delante de figuras como los mexicanos Carlos Vela (Los Angeles FC) y Javier 'Chicharito' Hernández (Los Angeles Galaxy).

El Pipita aterriza en un equipo debutante en la MLS, que actualmente ocupa la última posición de la Conferencia Este, pero que tiene ambiciosos planes de futuro y acaba de incorporar también al volante Blaise Matuidi, campeón del Mundo con Francia en 2018 y también procedente de la Juventus.