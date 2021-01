El plus del covid

NEUQUÉN

Desde hace meses muchas clínicas y consultorios de Neuquén están cobrando un “plus” o adicional en concepto de sanitización por el covid. Se entiende que seguramente debieron incrementar en productos de limpieza, alcohol en gel, alfombras especiales, etc.

¿Eso justifica que cobren entre $500 y $800 a cada paciente cada vez que va?, ¿no será mucho? Algunas obras sociales cubren este gasto por reintegro de solo unas pocas especialidades –hay que pedir factura, porque como suele suceder no se ofrece), por ejemplo Galeno que lo hace para oftalmología y otorrinolaringología; pero además están cobrando dentistas, traumatólogos, clínicos, etc. ¿Será legal? Seguramente no es ético.

Dice una letra de Víctor Heredia: “Y entre los males y los desmanes hay cierta gente que, ya se sabe, saca provecho de la ocasión; comprando a uno lo que vale dos, y haciendo abuso de autoridad, se llevan hasta la integridad”…



Emiliano Santiago

DNI 26.472.990