El presidente frena el pago de alimentos con sobreprecio

Comedores. Creció fuertemente la demanda de asistencia alimentaria desde el inicio de la cuarentena. Foto: AP

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que frenó el pago de la escandalosa compra de alimentos adquiridos por el Estado con sobreprecios.

Aseguró que no va a convalidar compras con valores por encima de los que el mismo Estado estipula para el comercio. “Si nosotros no damos el ejemplo no tenemos autoridad para exigir que terceros la cumplan”, declaró, en una entrevista al canal de cable TN. Esta afirmación es en respuesta a la compra multimillonaria de alimentos realizada ayer por el ministerio de Desarrollo de la Nación, que generó una fuerte polémica.

El gobierno adquirió cientos de toneladas de aceite, fideos, arroz y lentejas para distribuir en barrios carenciados pagando hasta 62% más que los “precios máximos” que el mismo Ejecutivo estableció y en base al cual avanza en multas y clausuras a negocios.

“Esta compra que se hizo, todavía no se pagó. Di la orden que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija. No puede ser que alguien se le plante al Estado en una situación como la que estamos viviendo”, agregó.

Respaldo al ministro asegurando: “Yo creo en la honestidad de Daniel Arroyo, quien igual dispuso abrir una investigación dentro del ministerio para ver qué pasó. Lo que más me preocupó es que estas empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios. Y él tuvo el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios y eligió alimentar a la gente”.

El presidente denunció carterización en las compras del Estado y remarcó que son “estos sectores que ni siquiera en medio de esta situación son capaces de flexibilizar las posiciones”.

Las compras

Las compras se informaron a través de 7 resoluciones. El gobierno adquirió 680 mil kilos de azúcar a las firmas Copacabana y Alimentos Generales, a valores de entre $74,97 y $75,20 por kilo, por un total de $51 millones. En la lista de precios máximos chequeable desde la página oficial del gobierno, el kilo de azúcar cuesta, según la marca, entre $50 y $56 para Buenos Aires. La diferencia, tomando el precio más alto, es de casi 34%.

De acuerdo a otra resolución, se compraron 680 mil litros de aceite marca Ideal a las firmas Sol Ganadera y Copacabana por entre $157,80 y $158,67 la botella de 1,5 litro, por un total $107,6 millones. El valor de la botella de 1,5 litro de Ideal es $98 según la lista de precios máximos: la diferencia es de 62%. También se compraron 1 millón de kilos de lentejas secas, en paquetes de 500 gramos, por un total de $171 millones a las firmas Copacabana, Forlain y Accurso a precios de entre $166,74 y $170 por unidad. La comparación es más difícil, porque en la lista de precios máximos no hay lentejas por 400 ó 500 gramos, pero el precio de referencia de las lentejas Secas Remojadas Arcor de 320 gramos es de $67.

“En el caso del azúcar y el aceite, los precios están por arriba de los precios de referencia que fijó la Sigen. En todos los casos pedimos rebajas, decidimos con un informe técnico comprarlo igual en el marco de la emergencia. Aprovecho para pedirles a los proveedores que nos ayuden a bajar los precios”, reconoció el ministro Arroyo, que también afirmó que no se llegó tampoco a comprar la cantidad que necesitaba el Estado.

De acuerdo a una resolución, el gobierno también pagó un 62% más por paquetes de 500 gramos de fideos. El ministro aseguró que fue “un error” y que el precio reflejado en la resolución correspondía a paquetes de kilo y medio, y que debió ser corregido luego.

“Los proveedores se plantan en un precio, y nosotros frente a la necesidad de llegar a todos estamos comprando por encima del precio testigo”, afirmó Arroyo, quien aseguró que la “demanda de asistencia de alimentos en Argentina pasó de 8 millones de personas a 11 millones” en medio de la cuarentena por el coronavirus.