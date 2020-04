Arroyo debió explicar por qué compraron caro aceite y azúcar

El Ministerio de Desarrollo Social realizó, mediante siete resoluciones, compras millonarias de alimentos para repartir ante la necesidad -cada vez mayor- de asistencia alimentaria. El problema es que, en productos de alta demanda como aceite y azúcar, los precios pagados por el Estado estuvieron un 50% más arriba de lo que establece en el programa Precios Máximos.

El gobierno vivió en carne propia la desobediencia a los precios de referencia estipulados, pero cedió y compró debido a la situación de emergencia. "Los proveedores se plantaron", explicó resignado el ministro Daniel Arroyo.

De todas formas remarcó que "todas las compras" para el abastecimiento de los comedores y merenderos, donde la demanda creció de 8 a 11 millones de personas por la pandemia de coronavirus, "fueron realizadas bajo supervisión de la Sigen, el Instituto Nacional de Alimentación y las normativas del Decreto 260" de Emergencia Sanitaria.



"Desde el Ministerio convocamos a una licitación para una compra extraordinaria de alimentos ante el aumento de personas que asisten a comedores y merenderos", detalló Arroyo vía Twitter.



Remarcó que, pese a que "en el rubro aceite por 1,5 litro y azúcar por 1 kilo la oferta superó los precios testigos", se resolvió avanzar con el proceso "ante la necesidad de llegar a comedores".



El funcionario precisó que esos dos ítems "sí estuvieron por encima de los precios fijados" y detalló: "Pedimos rebajas y se llegó hasta ahí pero no hubo rebaja; no obstante, decidimos igual hacer la compra porque estamos ante una emergencia".



Así, Arroyo salió a responder cuestionamientos realizados frente a informaciones que dieron cuenta de la compra de ciertos artículos por un valor situado por encima de los precios de referencia. "Compramos leche, azúcar, aceite, arroz, lentejas, fideos, harinas y ningún rubro se compró a una sola empresa", insistió Arroyo, quien explicó que, en el caso de los fideos, el precio fijado "es por kilo y no por medio kilo", como consignó una de las resoluciones publicadas, que fue "rectificada después".



Antes, el dirigente social Juan Grabois, expresó en un tuit: "Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp compró fideos al triple de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a $28 el paquete contra $84. Es una estafa a los pobres. Confío en que el presidente Alberto Fernández va a ponerle los puntos al responsable”.

También salió a fustigar en un tuit la titular del PRO y exministra, Patricia Bullrich. Dijo: "Se pagaron 108 millones de pesos de más en azúcar, aceite y lentejas. El ministro Arroyo dice que eso sucedió porque los fabricantes "se le plantaron". Entonces, ¿los precios máximos son para la tribuna? Mientras a la mayoría de la gente no le alcanza la plata, los impuestos de los argentinos se usan para comprar caro y sin control. ¡DNU y Emergencia no son sinónimo de vale todo!".

No solo el periodismo, la oposición y Gravois criticaron la compra. También lo hizo el presidente Alberto Fernández, quien llamó temprano a Arroyo para pedirle explicaciones. Al cabo de sus argumentaciones, Fernández se quedó más tranquilo, lo respaldó y le pidió que salga a aclarar lo que pasó.