El Procurador pidió informes por la situación de los internos del penal 3 de Bariloche

La protesta de familiares de personas que se encuentran presas en la cárcel de Bariloche por mejores condiciones de detención llegó hace unos días a oídos del defensor oficial Marcos Cicciarelo, que solicitó a la jueza de Ejecución Penal de esta ciudad, Sandra Ragusa, que pida los informes necesarios para verificar la veracidad de los reclamos.

Fuentes judiciales informaron que Cicciarelo planteó la situación ante la jueza de Ejecución Penal de Bariloche, que envió el pedido de informes correspondiente a las autoridades del penal 3 de Bariloche. Y afirmaron que desde la dirección del penal todavía no responden.

Desde la Procuración informaron que el Procurador General, Jorge Crespo, recibió este viernes una nota con una serie de reclamos de familiares del penal de Bariloche por las condiciones en las que se encuentran las personas alojadas en esa unidad penitenciaria.

Comunicaron que el Procurador “ya le dio curso, la reenvió a la Fiscalía General (a cargo de Fabricio Brogna) y el Defensor General (Ariel Alice) para que hagan un informe sobre la situación en el penal de Bariloche y que lo eleven a la Procuración”.

Además, dijeron que Crespo había pedido a Brogna y Alice que plantean el tema en el Comité Especial para el abordaje de la COVID-19 para personas privadas de la libertad, que se conformó semanas atrás y del que forman parte.

Uno de los reclamos apunta a la alimentación de los internos. En la nota que enviaron a Crespo y al ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Gastón Pérez Estevan, denuncian que en el penal de Bariloche les reciben pocos alimentos secos para sus familiares detenidos. “Los chicos (por los internos) no saben lo que es un pedazo de pollo, ni pan casero dejan pasar tampoco. Los alimentos frescos, en general son despedazados”, afirmaron.

“Quienes están a cargo de controlar lo que llevamos, manosean todo con los guantes todos sucios ponen las manos adentro de las cosas, despedazan los morrones que vienen enteros, el fiambre, las salchichas que están envasadas y cerradas al vacío”, plantearon.

Dijeron que las cosas que llevan los lunes “no se las entregan (a los internos) hasta después de 48 horas después”. “Los alimentos frescos cuando los reciben están ya en mal estado y los envasados quedan sin el resguardo del sellado”, advirtieron.

“El personal que revisa lo que llevamos nos deshace y nos rompe todas las cosas que vamos a dejar”, contaron. “Y lo que no quieren dejar pasar no pasa en forma arbitraria y tenemos que volvernos con los alimentos destrozados porque supuestamente no pasaron la revisión”, agregaron.

Manifestaron que los internos no tienen patio. “Les dan solamente dos horas en el día para estar en el pasillo, el resto del tiempo están encerrados en las cuatro paredes”.

“Sumado a esto, no tienen agua, ni calefacción, los baños están tapados y las condiciones de higiene son sumamente precarias”, afirmaron los familiares. “Están padeciendo hambre y necesidad de que los vea un médico porque el doctor que los ve en el penal, les da Ibuprofeno, pero no saben qué tienen ellos realmente”, plantearon.

Por eso, “solicitamos a las autoridades correspondientes que se comprometan a dar una pronta respuesta a nuestro reclamo porque ya es demasiado el atropello y es muy injusta esta situación que estamos soportando y denunciando”, afirmaron en la nota que enviaron además al secretario de Derechos Humanos de Rio Negro, Duilio Minieri, y la titular de la Delegación Andina de la Secretaria de Derechos Humanos de Río Negro, Jimena Palopo.