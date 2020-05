El sector turístico renueva las esperanzas en Bariloche

Una reunión virtual con el ministro de Turismo de Nación, Matías Lammens, que se prolongó por una hora a través de la plataforma Zoom, trajo un respiro al sector turístico de Bariloche en esta cuarentena.

La posible revisión del primero de septiembre como fecha para que se retomen los vuelos comerciales en el país fue el primer alivio para los empresarios que participaron del encuentro, junto al intendente Gustavo Gennuso y otros integrantes del gabinete.

“El ministro nos aseguró que el tema del primero de septiembre, si bien suena lejano, está en permanente revisión para que apenas se pueda, se reactive”, resumió Belén García Bertone, la presidenta de la Cámara de Turismo de Bariloche.

El presidente de la Asociación Empresarial del Cerro Catedral, Néstor López Dávalos, dijo que “quedó claro que van a tratar de modificar esa fecha inicial. Se dispuso por el tema internacional más que nada y obedeció a que las compañías vendían pasajes, luego no podían volar porque no tenían permiso y no devolvían la plata”.

Respecto a la reapertura de los vuelos, los empresarios locales plantearon la importancia de la “conectividad aérea” con otros destinos del país, que no registran tantos casos de coronavirus como Capital Federal y provincia de Buenos Aires.

“Más allá de conectar con Buenos Aires, por la situación que tienen allá necesitamos reconectar con otros destinos como Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán. Son líneas que tuvimos en su momento y fueron importantes”, detalló García Bertone.

En relación a la operatividad del cerro Catedral, los empresarios le contaron al ministro de Turismo que ya arrancaron con las tareas de mantenimiento el lunes pasado y que cuentan con protocolos.

“Estamos todos listos en la línea de largada para que cuando esto termine podamos arrancar de inmediato”, coincidieron.

López Dávalos advirtió que “la actividad del esquí no tendrá problemas porque es al aire libre. Y de forma natural, todo el mundo usa guantes, tapabocas y antiparras”. “De todos modos, señaló, se trabaja con Chubut y Neuquén y, ahora se incorporará Mendoza, para que todos los centros invernales cuenten con un mismo protocolo. Somos optimistas de que las estaciones de esquí podrán abrir.

El empresario del Catedral consideró “complicado el retorno de los vuelos internacionales aunque internamente, se puede reactivar todo”. “Lammens tiene fe que en septiembre esté todo funcionando”, señaló.

Por otra parte, el funcionario nacional recalcó que a partir de diciembre, una vez que terminen las clases, podrían concretarse los viajes estudiantiles. Los empresarios plantearon que de esta forma, “se superpondrían con la temporada de verano”.

“Las clases terminarían el 15 de diciembre entonces toman como punto de partida las vacaciones para el inicio de los viajes”, argumentó Víctor Alfaro, presidente de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche que también intervino en la reunión.

“Nuestro planteo fue más operativo. –añadió- Pedimos que los viajes comiencen antes, cuando la cuestión sanitaria así lo permita. Las operadoras estudiantiles hicieron un estudio de operatividad y consideran que en octubre podrían llegar bien con todos los servicios”.

Lammens se comprometió a analizar la propuesta. Alfaro fue contundente: “Cuanto antes comience a girar la rueda de turismo en Bariloche es mejor para todos”.

El eclipse solar

En la reunión virtual, también se expresó la preocupación por el 14 de diciembre cuando se produzca un eclipse solar que podrá verse en su totalidad desde la Patagonia argentina y chilena.

“Para nosotros es un hito no solo para Bariloche sino para la provincia. Lammens tiene esperanzas de que para la fecha del eclipse, la actividad ya pueda estar normalizada o en funcionamiento con los protocolos correspondientes”, señaló García Bertone.