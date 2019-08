El trailer definitivo de "Joker", con un genial Joaquin Phoenix

Dentro de unos días, "Joker" se podrá ver por primera vez en el Festival de Venecia. La película dirigida por Todd Phillips, donde Joaquin Phoenix interpreta al archienemigo de Batman será uno de los platos fuertes de Hollywood en el certamen italiano, antes de llegar a los cines de todo el mundo el próximo 4 de octubre.

Esta particular historia de origen del Joker, que cuenta con el propio Phillips y Scott Silver (The Fighter) al guion, se ha anunciado tremendamente influenciada por el cine de Martin Scorsese, en particular por su tremenda El rey de la comedia (1982), cuyo protagonista Robert De Niro también aparece en el reparto que completan Zazie Beetz, Marc Maron y Shea Whigham.

Según reveló su director, en diálogo con Empire, el film no estará basado en ningún cómic: "No seguimos nada de ningún cómic, eso va a ser algo que enojará a la gente. Sólo escribimos nuestra versión de donde un tipo como el Joker pudo surgir, eso es interesante para mí. Ni siquiera estamos haciendo al Joker, pero sí la historia que implica convertirse en el Joker. Todo es acerca de este hombre".