“El verdadero conflicto que existe hoy en Argentina es el socio laboral”

Es uno de los autores más agudos en el análisis de la coyuntura económica, y uno de los pocos que señaló la llegada de la recesión previo a la crisis iniciada en abril de 2018. En diálogo con PULSO, el economista Alfredo Zaiat analizó el escenario a un año de iniciada la pandemia, y señaló que el acuerdo con el FMI no es el principal desafío hoy para la gestión Fernández.

PREGUNTA: ¿Qué necesita la economía para volver a crecer?

RESPUESTA: La economía ya está creciendo, e incluso por encima de las previsiones. La estimación para 2021 era del 5,5%, e incluso las consultoras privadas hablaban del 4%. Hoy en cambio el Ministro de Economía Martín Guzmán ya habla de un 7% y las consultoras acompañan. Si no aparece un evento desafortunado en relación a la pandemia, me atrevo a decir que la economía podría subir hasta un 9% este año. Naturalmente en medio de una situación dramática.

P: ¿Hay margen para una nueva cuarentena estricta?

R: Lo primero que hay que señalar, es que hubo una única cuarentena estricta y no fue muy prolongada, en el segundo trimestre de 2020. Creo que a un año de eso, hoy tenemos un conocimiento mucho más amplio que en ese momento no había. No imagino que sea necesario ese tipo de restricción vinculado al aparato productivo. Otra cosa es el ocio o lo que tiene que ver con los encuentros sociales.

P: ¿Por qué la reestructuración no generó un efecto positivo sobre las expectativas?

R: La reestructuración fue exitosa, a contramano de lo que se hablaba de antemano tanto en Argentina como en el exterior. Hay una especie de mito o fantasía respecto a que si hay una solución, un arreglo o si se despeja el horizonte de los vencimientos financieros, a partir de ahí inicia un periodo de bonanza, y vuelve la confianza. Siempre doy un ejemplo que es muy cercano: durante la gestión de Mauricio Macri, un gobierno pro mercado, de derecha, con el apoyo de grupos financieros locales y del exterior, e incluso del gobierno de los EEUU, se recibió el crédito más importante que el FMI haya dado a un solo país en toda su historia, y pese a ello, no hubo un “shock de confianza”. Y llamativamente, tanto el año pasado previo a la reestructuración, como este año previo al acuerdo con el FMI, hay sectores que “apuran” la negociación en virtud del potencial shock de confianza posterior. La verdad es que hay cuestiones estructurales sobre los ciclos económicos de los países, sumadas al contexto internacional y a cuestiones ideológicas, que explican mejor los flujos de capitales que este concepto gaseoso de “la confianza”.

P: ¿Es factible que prospere la denuncia penal contra los responsables del endeudamiento?

R: La respuesta inmediata es “no sé”. Dependerá del fiscal y del juez en primera instancia. Si se toman enserio su trabajo debería haber culpables. Lo cierto es que gran parte de la justicia en Argentina está dominado por sectores muy conservadores, que han sido cómplices históricos de los grupos económicos y de los funcionarios que defienden sus intereses.

P: ¿Hay chance de lograr un acuerdo flexible y favorable para la Argentina?

R: Yo creo que sí. Pero la verdad es que el tiempo no es la variable más relevante. Existe buena sintonía entre la gestión Fernández y Kristalina Georgieva. La negociación ya está clara, despeja un aspecto conflictivo heredado de la gestión anterior, pero no veo donde está el apuro. Con acuerdo o sin acuerdo, la economía se va a recuperar. Hay que lograr un acuerdo bueno. Para firmar cualquier cosa, ya estuvieron los gobiernos neoliberales en Argentina, generando inmensos costos.

P: ¿Cuál es el principal problema económico hoy?

R: A diferencia de lo que muchos creen o anuncian, Argentina no va a entrar en default, por el contrario, está saliendo del default que dejó el macrismo y de una situación de insustentabilidad de la deuda. A mi entender está despejado el horizonte financiero, la recuperación productiva, y la estabilidad en el mercado de cambios. El problema en Argentina es socio-laboral. Ese es el eje central de los problemas económicos hoy en el país, que tienen que ver con la pobreza, la indigencia, los ingresos de los sectores populares, los jubilados, el empleo, los altos niveles de subempleo, la fragilidad del mercado laboral y la informalidad. Ese es el núcleo del problema. A ello se suma coyunturalmente y con impacto en los anteriores, la inflación. El resto son frentes que deben atenderse, pero debieran estar subordinados a enfrentar estos nudos centrales de la economía.

P: ¿Cómo se fomenta el empleo tras tres años de recesión y uno de pandemia?

R: Hay que generar las condiciones para que la reactivación suceda, exista mayor producción, una ampliación del mercado laboral y que eso se traduzca en empleo. Obviamente eso no sucede con ajuste. El consumo sigue representando dos terceras partes del Producto, y por lo tanto es la variable a incentivar, junto a los ingresos de los sectores populares.

P: ¿Qué opina del coflicto en torno al Mercosur?

R: En el Mercosur hay un problema estructural y uno coyuntural. El estructural es que por los vaivenes políticos en la región, no se logró consolidar la idea de un bloque que vaya más allá de un área de comercio ampliada. A nivel coyuntural, Uruguay siempre tuvo esta idea de ir por acuerdos bilaterales. Pero pese a que Lacalle Pou fue mostrado como modelo en cuanto a la gestión de la pandemia, hoy está a la vista que no lo es. El periodismo especializado en Uruguay señala que el conflicto en el seno del Mercosur, le sirvió para tapar ese desmanejo.

PERFIL



Alfredo Zaiat tiene 56 años y es Licenciado en Economía (UBA).

Trabaja como columnista en el matutino Página 12 desde hace 30 años, donde actualemente es jefe de la Sección Economía y del suplemento económico “Cash”. Desde 2002, conduce el programa radial “Cheque en Blanco” (Rock & Pop/Vorterix).

En 2019 publicó el libro “Macrisis”, y es el autor de otrós títulos como “Economía a contramano” (2012) y “Amenazados. El miedo en la economía” (2015).