Una muestra fusiona arte y ciencia: invita a mirar los humedales patagónicos a través de la acuarela

“El agua como amiga” es la propuesta artística de Adriana Raquel Schwartz que intenta visibilizar los humedales naturales de la Patagonia y generar conciencia sobre la importancia de proteger estos ecosistemas. La muestra se puede visitar en la Sala Frey, ubicada en el Centro Cívico de Bariloche, hasta el 12 de julio.

En esta fusión del arte y la ciencia, se intenta reflexionar sobre el vínculo entre el agua, el territorio y el cuidado del medio ambiente. «A través de sus acuarelas, Schwartz captura la esencia de los humedales patagónicos, transformando la técnica del agua en un medio para honrar y defender uno de los ecosistemas más sensibles y valiosos de la región«, plantea la convocatoria.

La idea de la muestra surgió una tarde de verano dos años atrás, cuando la artista tomaba mate con una amiga. «En ese momento, pensé que la esencia de Bariloche son los lagos, los ríos. Una riqueza inmensa a la que, a veces, no le damos trascendencia para seguir cuidándola. No hay nada más lindo que tomar mate a orillas de un cuerpo de agua en verano o zambullirse para refrescarse», recalcó Adriana, al tiempo que advirtió: «No hay respeto por el medio ambiente y los recursos no son infinitos. No lo valoramos«.

Las acuarelas, la pasión de Adriana. Foto: Alfredo Leiva

Cuando surgió la idea de una muestra sobre los humedales, la artista se dio cuenta que el tema del agua estaba contenido en varios de sus cuadros.

¿Por qué acuarelas? Aseguró que tomó ese camino cinco años atrás y luego de varios talleres, descubrió que es «una pasión». «Así como el agua, me fluye por dentro y por fuera. Usarla es tan fácil como estar sentada a orillas del agua. Es un medio con el que me puedo expresar«, contó. Antes de las acuarelas, probó con óleos e incursionó con el acrílico y no le gustó. Al encontrar la acuarela, sintió que ya no podía parar: hizo cursos, tomó talleres y seminarios.

Unos 28 cuadros componen la muestra de Adriana. Foto: Alfredo Leiva

«Me gusta todo el proceso de la acuarela, desde su empleo hasta el resultado porque permite una construcción de la imagen. Vos proponés y ella dispone. Si le das mucha agua que es lo que necesita, te responde divinamente», definió.

La muestra está compuesta por 28 cuadros que reflejan distintos rincones de la región. Cada vez que Adriana detecta un lugar que le agrada o la sorprende, lo captura con una fotografía, al tiempo que avanza con un boceto. Si el clima ayuda y carga con las acuarelas, se dispone a pintar «hasta donde el cuerpo de porque estar dos o tres horas pintando resulta cansador». Las terminaciones continúan en el taller.

«A veces, cuando la composición no me cierra, invento algún detalle -o le agrego o le saco o lo cambio-. Respeto lo que la acuarela me va pidiendo. Me gusta que es rápida y se seca en seguida. Se trabaja por capas, pero más de tres capas no le doy. A veces, consulto con algún colega para que me diga qué le parece, qué contraste me está faltando«, señaló.

Las acuarelas, la pasión de Adriana. Foto: Alfredo Leiva

La curadora y galerista, Marcia Herce, egresada de Escuela Superior de Bellas Artes, hará una vinculación del arte con la ciencia, en tanto Flavia Quintana aportará conocimientos científicos sobre los humedales y la necesidad de preservarlos. «Hay mucha gente consciente del valor de preservar los recursos. Eso me da esperanza de saber que podemos tener humedales sanos por muchos años más para no perder la fauna, la flora y el territorio -que se va a contaminar sin agua-«, sentenció.

Adriana pinta desde los 20 años, aunque pasó por todo tipo de técnicas. «El tiempo que requiere el óleo es muy prolongado y yo necesito rapidez. Por eso, cuando incursioné tibiamente con acuarelas, me frustré muchas veces, pero al tomar clases, entendí que solo necesitaba técnica. Empecé a perfeccionarla y ahora, con la acuarela, somos grandes amigas«, bromeó.

Adriana nació en Buenos Aires, pero aseguró que lleva más años viviendo en Bariloche y de hecho, su hija es patagónica. «Cuando me jubilé de manera anticipada como bancaria, me aboqué de lleno a la pintura. Siempre estuvo esa veta artística como solapada. Era un hobby, pero empujó tanto para salir que cuando me retiré, tomé este camino», comentó la mujer que brinda talleres de acuarelas todos los martes en Casa Bachmann. «Muchas veces, tengo la sensación de que no explico bien, pero cuando veo las obras de mis alumnos, veo que realmente entendieron la técnica y me siento muy agradecida«, concluyó.

La exposición es en Sala Frey. Foto: Alfredo Leiva

El cronograma

–Este jueves, a las 16 y 18 horas, se realizará la charla “Mallín, Arte y Ciencia”. Marcia Herce, directora de arte, presentará la exposición y profundizará en la vinculación entre el arte y la ciencia. Luego, Flavia Quintana, de Áreas Protegidas de Bariloche, y Eugenia Bogazzi, del Colectivo de Conservación de Humedales, brindarán una charla sobre su importancia como ecosistemas sensibles y el desarrollo de un inventario de humedales.

–El domingo 12 de julio, a las 15, la muestra tendrá su cierre con una visita guiada con la artista. «La muestra finaliza ese día, pero no finaliza el mensaje. El agua es nuestra amiga, y los humedales son su hogar. A través de mis acuarelas quiero que se sienta la urgencia de cuidar estos espacios que son vida para nuestra Patagonia”, señaló.