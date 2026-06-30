Cortés reestructura el área de Seguridad en Bariloche: tendrá agentes y móviles propios

Desde el Centro Cívico se busca que el Municipio tenga intervención para garantizar el orden público. Foto: Chino Leiva

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, decidió reestructurar la subsecretaría de Seguridad Ciudadana que a partir de ahora estará bajo su órbita y tendrá funciones vinculadas a tareas preventivas, de la mano con la idea de tener una especie de “policía municipal” aunque solo con funciones colaborativas en pos del “orden público”.

Con un esquema similar a las policías comunales o de prevención municipal que existen en localidades de la provincia de Buenos Aires, el intendente busca dar una respuesta a la demanda social de mayor seguridad.

La subsecretaría está bajo el mando del comisario retirado Carlos Bais y hasta la semana pasada, que se emitió la Resolución 2162 firmada por el intendente, estaba dentro de la estructura de la secretaría de Protección Civil, pero ahora tendrá funciones más amplias.

“La idea del municipio es colaborar en el orden público, que no es la seguridad pública que depende de la Policía”, diferenció Bais a Diario RÍO NEGRO, quien remarcó que se trata de una “prevención pro activa”.

Bais detalló que el área tendrá agentes y móviles propios, aunque no estableció plazos para la dotación de recursos de la subsecretaría que por ahora tiene solo cuatro inspectores, dos por turno. A futuro se establecerá el “perfil” del personal que se requiera y se abrirá un concurso interno entre el plantel municipal o se sumarán contratados específicamente para esta área, que serán capacitados para la nueva función.

El subsecretario, que se sumó al gabinete municipal en marzo pasado, con una experiencia de 34 años en la fuerza policial, señaló que la tarea será estrictamente preventiva y de ordenamiento, por ejemplo los agentes deberán colaborar ante siniestros viales para mantener el orden público o deberán alertar a la Policía ante alguna situación que requiera de la intervención de la fuerza pública.

“Es un proceso que va de a poco. Promovemos una prevención pro activa en el orden público”, afirmó Bais.

El área estará bajo la órbita del intendente

La reestructuración formal plantea que la subsecretaría “dependerá orgánica y funcionalmente dela Intendencia Municipal” y que la misión es “intervenir en materia de seguridad y cooperar en tareas de prevención tendientes a reducir la inseguridad de los habitantes y visitantes de San Carlos de Bariloche”.

Semanas atrás el intendente dijo públicamente que quería crear una “policía municipal” y luego aclaró que se trataba de una idea para “colaborar” con la Provincia. Ahora oficializó de algún modo ese anuncio con la dotación de misiones y funciones para el área.

Prevención Municipal como eje

Según el anexo de la resolución, el área tendrá tres unidades: Participación Ciudadana; Prevención Municipal y Monitoreo.

Entre las misiones de la unidad Prevención Municipal, el intendente dispuso que debe “mantener el orden público” dentro del ejido urbano y sus tareas implican “prevenir y disuadir toda perturbación del orden público, garantizando la protección de los derechos humanos, la tranquilidad de la población, la seguridad de las personas y la propiedad contra todo ataque o amenaza”.

También le atribuye tareas de “observación y vigilancia destinada a prevenir el delito” y “procurar la seguridad en la realización de las reuniones públicas para mantener el orden, prevenir delitos, controlar incidentes y disturbios”.

La subsecretaría deberá “colaborar en todas las actividades que se requerían para mantener el orden público, articulando con todos los organismos municipales, provinciales y nacionales” y deberá actuar de manera coordinada con otros organismos para el “abordaje preventivo de problemas de seguridad ciudadana que afecten a los vecinos”.

Los agentes municipales de esta área no podrán intervenir de manera directa ante un delito, pero deben poner en conocimiento a la Policía, también deben “prevenir o evitar posibles conflictos”; “asistir en primeros auxilios en caso de siniestros o accidentes” e “informar y asistir” a los turistas.

El departamento de Participación Ciudadana tendrá un rol como habitualmente lo han tenido estructuras similares en otros gobierno, con una función más de nexo con las juntas vecinales para canalizar las demandas de los barrios; y la unidad de Monitoreo gestionará los sistemas de videovigilancia y control urbano que actualmente está dotado de 180 cámaras que pertenecen al municipio.

Bais dijo que se espera llegar a octubre con 200 cámaras en el sistema municipal de monitoreo que trabaja de manera conectada con la Policía de Río Negro y con las fiscalías.