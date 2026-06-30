Rige una alerta por viento en Neuquén y Río Negro: ¿a qué hora llegarán las ráfagas de hasta 90 km/h al Alto Valle y Viedma?

Junio se despide con un clima super invernal que combinará ráfagas intensas y frío polar. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por viento que tendrá impacto en gran parte de la provincia de Río Negro y en algunos sectores de Neuquén.

Los detalles de la alerta por viento: a qué hora llegan las ráfagas más intensas

El organismo detalló este 30 de junio la región «será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h». Por ello recomiendan tomar las medidas de precaución necesarias.

En Río Negro el único sector que no estará bajo alerta será la zona de la cordillera comprendida por Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó.

En tanto, en Neuquén el área en amarillo comprende solo a Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú.

Se prevé que las ráfagas tomen mayor intensidad en la franja horaria del noche, pero no descartan la presencia del viento con menor velocidad durante todo el día.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle y Viedma

Alto Valle

General Roca (Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 12°C | Mínima de -4°C.

Máxima de 12°C | Mínima de -4°C. Mañana: Temperatura de -4°C, vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominante hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas.

Temperatura de -4°C, vientos de 13 – 22 km/h con dirección predominante hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas. Tarde: Temperatura de 12°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Noroeste. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h.

Temperatura de 12°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Noroeste. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Temperatura de 4°C, vientos de 42 – 50 km/h hacia el Noroeste. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% con ráfagas intensas de 79 – 87 km/h.

Neuquén (Confluencia, Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 12°C | Mínima de -4°C.

Máxima de 12°C | Mínima de -4°C. Mañana: Temperatura de -4°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas.

Temperatura de -4°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas. Tarde: Temperatura de 12°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Noroeste. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h.

Temperatura de 12°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Noroeste. Probabilidad de precipitación del 0% con ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Temperatura de 4°C, vientos de 42 – 50 km/h hacia el Noroeste . Probabilidad de precipitación del 0 – 10% con ráfagas intensas de 79 – 87 km/h.

Costa Atlántica

Viedma (Adolfo Alsina, Río Negro)