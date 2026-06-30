Darwin celebra 128 años: obras de infraestructura, reactivación productiva y el hito del nuevo hospital

La localidad de Darwin festeja su 128° aniversario en un escenario de consolidación institucional y crecimiento urbano. Con una población de 2500 habitantes, el municipio experimenta una expansión demográfica y habitacional que demanda respuestas estructurales continuas.

En este marco, la administración local, liderada por el intendente Víctor Mansilla en su cuarto período de gestión, ejecuta una agenda de trabajos públicos articulada con el gobierno de la provincia de Río Negro. “La verdad que el último año ha sido muy bueno para nosotros por la cantidad de obras que hemos inaugurado y que estamos llevando a cabo en forma conjunta con Provincia; el gobernador Alberto Weretilneck nos ha dado una gran mano. Por eso Darwin ha tenido el despegue y el crecimiento que hoy está a la vista”, detalló Mansilla.



El jefe comunal vinculó estos resultados directos al desempeño del equipo de gobierno y al respaldo electoral de la ciudadanía. El plan de infraestructura para este período incluye el inicio formal de la construcción del hospital local, un proyecto estratégico para la salud pública de la zona. Según las autoridades locales, esta institución “marca un antes y un después para Darwin” en materia de cobertura sanitaria e independencia operativa.

En paralelo, la obra pública urbana registra la habilitación de dos nuevas cuadras de adoquinado y la reciente incorporación de un cajero automático para optimizar los servicios financieros locales. La política habitacional y de ordenamiento territorial constituye otro de los ejes centrales de la gestión debido a la alta demanda de alquileres y viviendas.



Previamente, el municipio concretó la venta de 180 lotes que se encuentran en etapa de edificación activa. Ante la persistencia del déficit habitacional, la comuna adquirió nuevas manzanas destinadas a futuros loteos y avanza en la construcción de un plan de 10 viviendas en convenio con el gobierno provincial.

Asimismo, se inaugurará la extensión del tendido eléctrico en un sector que comprende 46 nuevos lotes, donde el municipio asumirá de forma directa la posterior provisión del servicio de agua potable para facilitar el acceso a la tierra a las familias que no resultaron adjudicatarias de casas terminadas. Para sostener este crecimiento de la red de distribución, la infraestructura hídrica sumó una nueva cisterna de almacenamiento que complementa a la planta preexistente.



En el ámbito logístico y de servicios comunitarios, el municipio incorporó una unidad de transporte colectivo destinada al área de Deportes. El vehículo cumple funciones operativas en el traslado de estudiantes hacia los establecimientos educativos y asiste a las delegaciones de los talleres municipales y del club local.

En cuanto al mantenimiento edilicio, se ejecutan refacciones en la sede de la municipalidad para actualizar estructuras antiguas y se renovaron las luminarias en el Paseo de la Madre, cubriendo ambas márgenes de la Ruta Nacional 22. La identidad histórica de Darwin permanece vinculada al desarrollo del sistema ferroviario. Aunque la actividad general del sector disminuyó a nivel nacional, la estación local mantiene su operatividad técnica a través de las cuadrillas de reparación de vías y las operaciones de recambio de maquinistas para las formaciones de carga. Como parte de la recuperación del patrimonio histórico, el municipio ejecuta la remodelación del Museo Ferroviario y la realización de una obra escultórica en los muros perimetrales orientados hacia la ruta.



Por último, la estructura económica local muestra una reactivación de las unidades productivas en la zona rural. La actividad se diversificó mediante el desarrollo de establecimientos de engorde a corral (feedlots), la explotación de viñedos y la producción de frutales en las chacras recuperadas.

A nivel educativo, la localidad cubre la demanda interna con escuelas de nivel primario, secundario y modalidad nocturna, a lo que se añade una sede del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) y el acceso a la oferta académica complementaria de la vecina Choele Choel.

Un finde a pura fiesta



El acto protocolar del 128° aniversario de Darwin se realiza hoy en la plaza central con el izamiento del Pabellón Nacional. La agenda continuará con un almuerzo comunitario que contará con la participación de autoridades municipales y provinciales. El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Víctor Mansilla encabezarán una recorrida para inaugurar las obras concluidas en el último período. El programa cerrará con desfile, torta y chocolate.

Lo artístico se llevará a cabo el sábado 4 de julio. Se habilitará una feria de emprendedores y artesanos y en paralelo habrá una muestra fotográfica en el Museo Ferroviario. Los espectáculos nocturnos se harán en el Polideportivo Club Darwin. La grilla musical contará con la presentación de artistas locales y regionales. Además están confirmados Los Chamas de Cristal y Los Reyes del Cuarteto.