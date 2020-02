El viento atrasó la obra del parque eólico de Neuquén

“Para operar es lo que buscamos, pero para el montaje es una maldición”. Así describió los fuertes vientos que soplan en el predio del parque eólico Vientos Neuquinos, uno de los directivos de la norteamericana AES, en diálogo con Energía On.

El primer parque eólico de Neuquén va en una carrera contrarreloj para cumplir con el contrato. En principio, comenzarán a producir 5 molinos a finales de marzo y los 29 restantes serán montados en etapas y estarán listos para generar hasta 100 MW en junio.

Parece una contradicción que las características que hacen que un terreno sea el adecuado para colocar un parque eólico sea también uno de los factores que retrasa el montaje de los molinos, pero es una realidad. La transición del gobierno nacional y los cortes de ruta también causaron atrasos en la obra.

La velocidad máxima de viento con la que la firma Nordex Acciona, que lidera las obras del parque, realiza tareas de montaje es de 12 metros por segundo, algo así como 43,2 kilómetros por hora. Si el viento sopla por encima de esa velocidad no se hace montaje alguno, sin importar si eso significa no concretar ninguno en el día.

Podemos realizar tareas de montaje con vientos de hasta de 43 kilómetros por hora. Nada por encima de eso”. Michel Guevara es el gerente de Obra de Nordex Acciona.

La altura de las torres de hormigón con los aerogeneradores montados alcanza los 120 metros por lo que de haber vientos fuertes las piezas pueden descontrolarse.

“Esto es lo que complica realmente las cosas, subir una torre o subir una pala, lo podés hacer en 5 minutos, pero también tenés que tener tiempo para la instalación. Sino tenés el tiempo, no se hace”, indicó el gerente de obra de Nordex Acciona, Michel Guevara, en una recorrida por el parque de la que participó este medio.

El proceso de montaje dura 3 meses, nosotros iniciamos ahora y esperamos generar en marzo. Será por etapas”. Alfredo Spongia es el gerente de Proyecto de AES.

Para evitar contingencias, el equipo de Nordex realiza lecturas satelitales diarias para ver cómo será el comportamiento del viento durante la jornada.

“Para tomar la decisión de si subo o no, me guío con esta información. Me fijo entre qué horas tengo una ventana de vientos leves y en base a eso programo qué tipos de trabajo se van a realizar durante el día”, detalló Guevara.

Lo que se hace es preparar todos los materiales y las herramientas para poder aprovechar mejor el tiempo disponible.

Otra de las decisiones que tomaron desde Nordex, fue acondicionar las instalaciones para realizar trabajos nocturnos y, de esta manera, poder aprovechar mejor el día y tener más ventanas para realizar tareas.

A diferencia de otros parques eólicos, las torres son de hormigón, por lo que su montaje requiere de varias maniobras para apilar los bloques y no se trata solo del levantamiento de una singular torre de acero.

Si bien las tareas de montaje se cancelan cuando hay vientos por encima de los 12 metros por segundo, se pueden realizar obras en el suelo, aunque por debajo de los 20 metros por segundo o 72 kilómetros por hora.

Se hace la distribución de aspas, premoldeados de hormigón, generadores, transformadores y cableado interno. Hace poco, AES terminó la construcción de la subestación Bajada Colorada y, en breve, será transferida al Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) (ver aparte).

Los cambios de temperatura

Además del viento que azota la zona de Bajada Colorada, a 38 kilómetros de Piedra del Águila y 49 de Picún Leufú, las bajas y altas temperatura también juegan contra los tiempos proyectados.

Inmediatamente luego que comenzaron las primeras tareas en la zona del parque eólico el año pasado, las bajas temperaturas obligaron a la empresa prepararse para trabajar en esas condiciones.

Además de que el frío afecta al personal de obra, también tiene un efecto importante sobre algunos materiales que imposibilita su manipulación.

Sin embargo, al poco tiempo comenzaron las altas temperaturas características del verano en la zona y eso obligó nuevamente a la firma a rediagramar el plan de trabajo. Este fue otro de los argumentos de la empresa para trabajar durante la noche, y es que la temperatura suele mantenerse en los 15 grados.