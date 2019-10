Eleonora Cassano llega a Bariloche en busca de talentos

“Me encanta poder transmitir lo que aprendí en el transcurso de mi carrera. No solo desde la danza sino de las experiencias de una persona a la que le pasaron cosas inesperadas”. Por cuarto año consecutivo, Eleonora Cassano, de ella son aquellas palabras, visitará Bariloche para ofrecer clases magistrales de danza clásica, seminarios intensivos y buscar talentos que puedan acceder a la beca PI de la Fundación Julio Bocca (ver aparte).

Abundarán las propuestas de pasos de baile, correcciones pero además será el momento de los amantes del ballet de escuchar experiencias de una de las bailarinas clásicas más importantes del país.

“Hay mucha capacidad de baile dispersa en todo el país. No solo se trata de condiciones físicas naturales sino de aptitud en una clase, pasión por la actividad, dedicación y perseverancia”, resumió la bailarina que se despidió de la danza clásica allá por 2012 en un espectáculo en la avenida 9 de Julio.

Desde entonces, se dedicó a transmitir sus conocimientos a estudiantes de baile. “Hago lo que hice con la danza: llevar mis conocimientos y mi experiencia a distintos rincones del país”, expresó.

Tras su despedida, Cassano no volvió a la danza clásica pero participó de espectáculos de tango y otras danzas. “No extraño –reconoció la bailarina– pero cuando estoy arriba del escenario, me siento plena. Aun no encontré algo más que lo cubra y no creo que lo encuentre. Dar clases me encanta pero no es lo mismo que bailar”.

Destacó sus visitas al interior del país pero reconoció las falencias de algunos institutos. “Muchas chicas estudian danzas dos veces por semana. Y no lo toman como carrera aunque después enseñan danzas. Tenemos un punto flojo. En nuestro país fuimos aprendiendo de las escuelas que fueron llegando. No tenemos algo tan marcado como en otros países”, destacó.

Reconoció que jamás imaginó su alcance en el ballet, viajar por el mundo y obtener el reconocimiento nacional y en el exterior. “La idea es abrir un poco la cabeza de los chicos. Es cierto que acá la tenemos más difícil ya que estamos lejos de los grandes centros de ballet”, indicó Cassano a Río Negro.

Admitió que internet facilitó en gran medida el trabajo en el ballet. “Hoy es más fácil que cuando yo bailaba. Para aprender una coreografía, había que hacerlo a través de algún video casete o que un coreógrafo la enseñara. Hoy googleás una variación de Don Quijote y tenés 15 o 20 versiones”, enfatizó.

Cuando se le consulta sobre la exigencia del ballet, Cassano se mostró sorprendida: “Siempre me han dicho: ‘Qué sacrificada tu carrera’. Y no lo fue para mi. Me gustaba ensayar, hacer lo que amaba. Sacrificado era ir al colegio. Me gustaba bailar y hay que dedicarle. De arriba no cae nada”, consideró.

“¿Se siente un vacío en la danza a nivel nacional?”, preguntó Río Negro. “No lo sé –respondió–, lo que marcamos con Julio (Bocca) fue especial porque abrimos la danza para todo el mundo. Hoy hay bailarines maravillosos por todo el mundo como Marianela Nuñez, que se formó en Londres y vive allá. Pero se preocupa por sus raíces y hace poco hizo funciones a beneficio”.

“¿Quién es sucesor de Julio Bocca? –continuó– diría que no hay. En mi caso, tampoco. Hay buenos bailarines pero no surgió algo tan fuerte como pasó con nosotros”.

Eleonora en Bariloche: clases y becas

Eleonora Cassano dará una clase magistral para principiantes (a partir de 6 años), el sábado de 10 a 12.

El Seminario para intermedios y avanzados, el sábado de 14 a 16 y el domingo de 10 a 12.

Además, entregará una beca PI 2020 en caso de encontrarse al bailarín o bailarina “merecedor de ese beneficio”.

También entregará cinco becas académicas parciales al 50%, una beca para los seminarios de verano en la Fundación Julio Bocca y una beca para las clases magistrales dictadas por Cassano en Bariloche el próximo año.