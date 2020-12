Emocionante homenaje de un chico de 13 años para Maradona en la India

El fallecimiento de Diego Armando Maradona generó repercusiones en todo el mundo. Los homenajes fueron muchos, desde el deporte profesional hasta los sitios más amateurs del planeta.

En la India, un grupo de pibes se juntó para rendirle el suyo a Diego en una cancha típica de barrio. Pero no eligieron cualquier gol ni tampoco el más famoso. Si bien el adolescente de 13 años viste una camiseta argentina, el tanto recreado es aquel anotado a Juventus cuando Maradona jugaba para Napoli.

Mishail tiene 13 años, es de India y así homenajeó a Diego: CON EL GOL QUE LE HIZO A JUVENTUS.



Buen día... pic.twitter.com/5uOfCrkz3J — Gonzalo Orellano (@Gonzaaorellano) December 2, 2020

En la mencionada ciudad de Italia, donde es ídolo absoluto, se vio lo mejor del astro. Antes de ganar el Mundial 86 el fútbol de Maradona anotó uno de sus mejores goles.

La zurda de Diego hizo de pincel. Era un tiro libre indirecto dentro del área, por lo cual Pelusa no podía patear directamente. La barrera estaba muy cerca y no había distancia para marcar el gol por arriba de los rivales. Pero para Maradona no fue imposible.

Luego, no solo llevó a Napoli a ganar el scudetto, sino que puso al sur de aquel país de pie contra los equipos del norte como Juve y Milan, históricamente lo más poderosos.