Franco Colapinto en Mónaco: penalidad, toques y 15° puesto con sabor a poco para el argentino

La detención en boxes, un dolor de cabeza para Alpine en Mónaco.

Muy lejos de lo esperado resultó el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 para el argentino Franco Colapinto, ubicado 15° en la caótica competencia ganada de punta a punta por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

El pilarense tuvo un buen arranque, con lucidez en la partida, esquivando al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) que se plantó en los primeros metros, y un interesante ritmo hasta el giro 37, cuando perseguía a Carlos Sainz (Williams) y su equipo lo llamó a boxes.

‼️ TENSIÓN EN LA REANUDACIÓN



Franco Colapinto y un toque con Carlos Sainz en la salida.



▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/H1w4Ci6Of1 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 7, 2026

Allí comenzaron los problemas. Además de la mala estrategia de Alpine (o se detenía antes para no perder tanto tiempo atrás de Sainz y seguía en pista más tiempo), un exceso de velocidad saliendo del pitlane significó para Colapinto una sanción de cinco segundos; la misma que le quitó el podio a su compañero Pierre Gasly, tercero en pista.

Con neumático duro, sin la contundencia de carreras pasadas, y con las dificultades para avanzar en un circuito como Montecarlo, el argentino poco pudo hacer para acercarse a los puntos, su gran objetivo en la previa del fin de semana.

🇦🇷 SE HIZO LARGO



Franco Colapinto y una parada de 3.6 segundos en Boxes.



▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/6z63AeEvKS — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 7, 2026

Tras cartón, al momento de reanudarse la prueba tras la bandera roja causada por Charles Leclerc (ver abajo), Franco perdió con Fernando Alonso (Aston Martin) en los primeros metros, toquecito incluido, y luego se topó con un lento Carlos Sainz (Williams) antes del ingreso al túnel.

Perdido el pelotón, Franco se limitó a llegar y cruzar la meta. Sin dudas, un gran premio para el olvido.

Kimi Antonelli. 🤩



The youngest winner in the history of the Monaco Grand Prix 🙌#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/DgutiKEzxq — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Antonelli sigue brillando

Ya son cinco las victorias consecutivas para la joven sensación de la Fórmula 1: el italiano Kimi Andrea Antonelli (Mercedes), brillante vencedor en el Principado de Mónaco.

El puntero del campeonato (estiró a más de 60 puntos la ventaja en el liderazgo), no tuvo rivales, ya que lideró de principio a fin, aún cuando la bandera roja del final parecía alimentar las chances del británico Lewis Hamilton (Ferrari).

El piloto de 19 años no titubeó en la segunda partida, tomó nuevamente la vanguardia y se encaminó a otra brillante labor, sobre el mencionado Hamilton y el francés Isack Hadjar (Red Bull), beneficiado tras la penalidad de 10 segundos de Pierre Gasly (Alpine), otro de los tantos sancionados por exceso de velocidad.

Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Alex Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas) y Sergio Pérez (Cadillac), completaron los diez mejores.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana, en el circuito de Montmeló (Barcelona), nuevamente sede del Gran Premio de España.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Accidente de Leclerc y bandera roja

El choque de Charles Leclerc (Ferrari) en el 68° giro de competencia motivó la bandera roja en Mónaco y le añadió un poco de drama al cierre de carrera en las calles del Principado.

El piloto local bloqueó sus ruedas en la última variante del circuito e impactó de lleno contra el vallado, en el mismo lugar donde, vueltas antes, impactó también el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

En consecuencia, debido a los daños en la contención y la suciedad del circuito, la dirección de carrera decidió mostrar la bandera roja, cuando restan diez giros para el banderazo a cuadros.