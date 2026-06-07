Homenaje al Indio Solari en Río Negro: habrá show gratuito en Viedma este domingo

La banda «Mantonegro» llegará a Viedma con un espectáculo homenaje al histórico músico Indio Solari, en una jornada que buscará reunir a fanáticos del rock nacional y especialmente a las y los ricoteros para compartir clásicos, recuerdos y la esencia del universo redondo. La propuesta fue impulsada por la Municipalidad de Viedma.

El show se realizará este domingo 7 de junio desde las 18 en el edificio municipal ubicado sobre calle San Martín.

Una actividad con entrada libre y gratuita

La propuesta busca reunir a fanáticos del rock nacional en una tarde dedicada a las canciones que marcaron generaciones y que siguen vigentes en la cultura popular argentina.

Desde el municipio destacaron la invitación abierta a vecinos y vecinas para disfrutar de una jornada musical con clásicos del repertorio ricotero interpretados por «Mantonegro». La actividad será con entrada libre y gratuita.

El último adiós al Indio Solari

Este domingo, miles de fanáticos del rock despedirán finalmente a Carlos Alberto «Indio» Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, ubicado en Avellaneda. El velorio comenzará a las 11 en el salón Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas.

Desde el sábado a la noche, cientos de personas se unieron a una vigilia ricotera a tan solo metros del predio municipal para poder estar a primera hora en el evento que marcará el fin de una etapa del rock.

El Indio Solari supo unir a millones con su música y eso quedó en evidencia cuando se conoció su lamentablemente muerte producto de un accidente cerebrovascular (ACV), el pasado viernes.

