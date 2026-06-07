Cortés contrató al sindicato de comercio para ejecutar programas sociales en Bariloche

El intendente de Bariloche Walter Cortés tiene su proyecto de construir una pileta olímpica municipal, mientras tanto contrata servicios para los programas sociales. Archivo

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, acordó con la Asociación de Empleados de Comercio (AMEC), el sindicato que lideró durante décadas y hoy conduce su hermano Daniel Cortés, la contratación de la pileta del predio de la entidad para llevar adelante programas sociales con jóvenes y adultos mayores.

Los contratos surgieron de dos concursos de precios en los que AMEC fue el único oferente entre todas las entidades que cuentan con piletas de natación cubiertas, según reza en las resoluciones 1901 y 1935 emitidas en los últimos días, cuyos contratos suman unos 135 millones de pesos.

Servicio de pileta para adultos mayores y jóvenes

AMEC ofreció cubrir el servicio de pileta para adultos mayores, a través de un programa de la dirección de Promoción Social, por un total de 720 pases mensuales a una razón de tres veces por semana, durante nueve meses a partir de julio. Ese servicio tiene un valor de 95.035.680 pesos.

Además, el sindicato que tiene su pileta en el predio de Ñirihuau, prestará el servicio de pileta para jóvenes con un total de entre 240 y 300 pases mensuales todos los sábados durante ocho meses, también para cubrir un programa del área social. En este caso el acuerdo asciende a 40.698.000 pesos.

Los dos acuerdos siguieron el procedimiento administrativo iniciado con licitaciones privadas que se declararon desiertas ante la falta de oferentes y luego cursando convocatoria a las entidades y empresas que cuentan con pileta cubierta bajo la modalidad “concurso de precios”.

En ambos casos se invitó a participar a Piletas Del Nahuel, Campo D Acqua, el club Pehuenes, Splash Fit y AMEC, solo la última respondió con propuesta formal en los dos concursos de precios que se realizaron en mayo.

Con AMEC el municipio ya tenía vinculación mediante un acuerdo de comodato para realizar el proyecto “El agua nos une” destinado a personas con discapacidad. Ese acuerdo se firmó en junio del 2025 y tiene vigencia por un año con renovación automática, sin un costo puntual sino que la comuna aportó un brazo para silla para sumergir en el agua destinado a personas con movilidad reducida, que son beneficiarias del programa social.

En paralelo, el intendente avanza con su idea de construir una pileta de natación de dimensiones olímpicas en un predio en el que ya intervino el municipio en cercanías de la playa del Centenario, cerca del museo Paleontológico. En diversos anuncios dijo que además de esa pileta, edificará otra de menores dimensiones para ofrecer desde el municipio un espacio de esparcimiento a los barilochenses.