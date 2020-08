Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Este es el significado de esta palabra, que por estos días está en boca de los políticos, para atacar a quienes defienden su trabajo, su libertad, le dicen que no tienen empatía por el prójimo, y mandan a sus hordas de cerebros lavados de trolls a hacer su trabajo en redes. Son quienes han politizado desde el minuto uno esta Dictadura Sanitaria, sin sentido, donde en teoría a esta altura, tendríamos el sistema sanitario preparado para evitar colapsos. Ello no sucedió debido a que los que nunca tuvieron empatía por la población fueron nuestros políticos. ¿Qué empatía tienen frente a los muertos en la Ruta 22 que nunca se termina?, ¿cuál es el empatía de ellos mientras se multiplican los pobres y aumentan los merenderos en los barrios para que los chicos tengan al menos una comida nutritiva?, ¿cuál es la empatía cuando la gente tiene que ir de madrugada a un hospital para ser atendido?, ¿cuál es la empatía para con el jubilado que le entran en la casa lo masacran a palos para robarle?, ¿cuál es la empatía del político por la falta de servicios básicos como agua y cloacas?

Han destruido un país sistemáticamente y hablan de empatía. Si la hubieran tenido, hoy los sistemas de salud no estarían colapsados, no habría pobreza, desesperación de la gente por trabajar para vivir. Si hubieran hecho bien las cosas antes de la pandemia, con empatía, sin llenarse los bolsillos y trabajando por el prójimo, hoy no estaríamos con rutas destruidas, hospitales sin equipamientos, policías mal equipados, con chicos haciendo cola en un merendero con gente sin agua potable y cloacas…

Roberto Zgaib

DNI 21.108.671



Roca