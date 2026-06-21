La causa contra la banda narco de Regina sumó otro capítulo: extienden la investigación por lavado y drogas

La Justicia Federal de la región analiza la evidencia recolectada en los operativos contra el comercio de estupefacientes. Foto Archivo/Juan Thomes.

La Cámara Federal de General Roca resolvió extender por dos meses el plazo de instrucción en la causa que investiga a la banda narco de Regina. La medida alcanza a los principales sospechosos, entre ellos Miguel Tomás Bejarano, señalado como uno de los líderes de la organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos.

La decisión, firmada por el juez de Cámara Richar Fernando Gallego, responde a un pedido del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Claudia Frezzini y el titular de la Procunar, con Diego Iglesia a la cabeza junto a la auxiliar Florencia Compaired, para concluir una etapa investigativa catalogada como de «alta complejidad». Los obstáculos materiales para la producción de pruebas y la necesidad de procesar un vasto volumen de evidencia digital fueron los argumentos centrales para avalar la continuidad del proceso.

Pruebas pendientes y demoras técnicas

La instrucción de la causa ya cumplió siete meses desde el desarrollo de las audiencias indagatorias de los imputados. Sin embargo, la Justicia advirtió que todavía resta la concreción de medidas patrimoniales fundamentales y el análisis exhaustivo de la información extraída de los diversos dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos.

Sobre este punto, el tribunal reconoció que las fuerzas de seguridad a cargo registran demoras considerables debido al «alto número de tareas encomendadas por las distintas oficinas judiciales y unidades fiscales». Esta saturación en el análisis de la evidencia digital ha impedido, hasta el momento, agotar todas las líneas de prueba necesarias para elevar la causa a juicio oral.

La situación procesal de los imputados

El expediente judicial involucra a Hugo Orlando Daniel Villagra (padre e hijo), Fabiola Yael Siuffi y Miguel Tomás Bejarano, entre otros sospechosos. La causa es particularmente compleja; según el dictamen fiscal, se trata de una investigación con una «gran cantidad de personas involucradas» donde aún deben resolverse situaciones procesales por hechos recientes sobre los cuales ya prestó declaración indagatoria en marzo de este año.

El tribunal destacó que la naturaleza de los delitos investigados justifica la extensión de los plazos legales, especialmente cuando se trata de una organización dedicada al tráfico de drogas que requiere peritajes contables y tecnológicos profundos. La resolución judicial concluye que resulta oportuno conceder la prórroga para «agotar la instrucción a partir de la fecha en que operará el vencimiento de la prórroga anterior», asegurando así que no queden cabos sueltos en la acusación.