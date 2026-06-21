Por qué se celebra hoy el Día del Padre: el cambio de calendario en Argentina y su fecha original vinculada a San Martín

Este domingo 21 de junio millones de hogares en toda la Argentina se reúnen para celebrar el Día del Padre. Las redes sociales ya se inundaron de fotos, dedicatorias y saludos a la distancia. Sin embargo, detrás de los almuerzos y la obligada carrera comercial por conseguir un regalo, se esconde una disputa histórica sobre el almanaque: nuestro país tuvo su propia fecha patria para este homenaje antes de ceder ante el calendario internacional.

Pocos saben que la celebración actual es el resultado de la fusión entre una drástica historia de supervivencia familiar en los Estados Unidos y un intento postergado por ligar la festividad al máximo prócer de la historia argentina, Don José de San Martín.

El origen: un veterano de guerra solo frente al mundo

La festividad no nació por el impulso de una cadena de centros comerciales. Comenzó a gestarse en 1909 en Washington, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd escuchó un sermón por el Día de la Madre y sintió que la balanza estaba incompleta. Quería rendirle tributo a su padre, William Jackson Smart, un veterano de la Guerra Civil norteamericana cuya historia conmovió a su comunidad por tres razones:

Su esposa falleció en pleno parto al dar a luz a su sexto hijo y William se hizo cargo en total soledad de la educación, la alimentación y el cuidado de sus seis niños en una granja rural aislada.

Sonora logró que el 19 de junio de 1910 se celebrara la primera jornada en su honor. Intentó fijarlo el 5 de junio (cumpleaños de su padre), pero la Iglesia local necesitó más tiempo para armar los eventos y se corrió al tercer domingo.

El reconocimiento tardó décadas en convertirse en ley nacional en ese país: el presidente Calvin Coolidge lo apoyó en 1924, pero recién en 1966 el mandatario Lyndon Johnson firmó la orden definitiva para blindar la fecha en el calendario.

El «Día del Padre argentino» que no fue

En la Argentina, la historia tomó un rumbo completamente distinto. En 1958, el Consejo Nacional de Educación estableció que el Día del Padre debía celebrarse de forma fija cada 24 de agosto.

La elección de esa fecha tenía un profundo peso patriótico: se conmemoraba el nacimiento de Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada (Merceditas), la hija del general José de San Martín, consagrando al Libertador de América como el «Padre de la Patria» indiscutido.

Sin embargo, la iniciativa local duró poco. Durante la década de 1960, la fecha se trasladó definitivamente al tercer domingo de junio. Las razones oficiales argumentaron una necesidad de unificación logística, ya que el 24 de agosto casi nunca coincidía con un día no laborable, lo que dificultaba las reuniones familiares y el impacto del comercio minorista.

Con los años, la entrega de regalos y manualidades escolares terminó por sellar el cambio.

El mapa global: un festejo con distintas banderas

Aunque la Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México y gran parte de Europa adoptaron el modelo dominical estadounidense, el mapa del festejo cambia drásticamente según las culturas: