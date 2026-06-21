Golpe al microtráfico en Cutral Co: allanaron cuatro viviendas tras denuncias en Narcoweb y desbaratan kioscos narco

Un operativo antidrogas en Cutral Co permitió desarticular presuntas bocas de expendio de estupefacientes que operaban en distintos barrios de la ciudad. La investigación se inició a partir de denuncias anónimas recibidas a través del portal Narcoweb del Ministerio Público Fiscal.

Con esos datos, la División Antinarcóticos local desplegó tareas de vigilancia durante aproximadamente un mes. Según informaron fuentes del caso, se detectó un flujo constante de personas que llegaban a una vivienda del barrio General San Martín (500 Viviendas), ingresaban por breves minutos y se retiraban rápidamente.

“Se observaban maniobras compatibles con la comercialización de sustancias”, indicaron los investigadores, quienes también identificaron movimientos vinculados a otros inmuebles.

Cuatro allanamientos y varias viviendas vinculadas

A partir de la recolección de pruebas, la fiscalía local solicitó órdenes de allanamiento que se concretaron en cuatro domicilios: uno en el barrio General San Martín, dos en el mismo sector y otro en barrio Parque Este.

De acuerdo con la investigación, estos puntos funcionaban de manera articulada, con roles diferenciados entre venta y acopio de sustancias.

Secuestro de drogas, dinero y celulares

Los procedimientos arrojaron resultados positivos. Se secuestraron casi 60 dosis de clorhidrato de cocaína, marihuana en distintas presentaciones, dinero en efectivo presuntamente proveniente de la comercialización, balanzas de precisión, seis teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Las autoridades señalaron que el material incautado refuerza la hipótesis de una estructura dedicada al microtráfico en la zona.

Seis personas notificadas

Como resultado del operativo, seis personas mayores de edad —cinco hombres y una mujer— fueron notificadas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Todas quedaron en libertad supeditada a la investigación judicial.

En los procedimientos participaron distintas unidades antinarcóticos de la provincia, junto con personal del Comando Radioeléctrico de la Dirección Seguridad La Comarca.