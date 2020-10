Empieza el show: Homenaje al Rock Inglés, parte I

En esta oportunidad revivimos la primera parte del Homenaje al Rock Inglés de los ‘60 y ‘70, realizado en conjunto por la Orquesta Sinfónica de Río Negro, el Grupo de Rock y demás artistas de Fundación Cultural Patagonia; que recorrió Roca, Cipolletti, Neuquén y Regina.

El show cuenta con un programa completísimo, compuesto por “Smoke on the water” de Deep Purple, “Miss you” de The Rolling Stones, “Money” de Pink Floyd, “The carpet crawlers” de Genesis, “Start me up” de The Rolling Stones, “Love of my life” de Queen y “Eleanor Rigby” de The Beatles, entre otros.