Empiezan a regir a las 0 de este lunes las nuevas restricciones en Neuquén y Río Negro

A partir de las 0 de este lunes comenzarán a regir las nuevas medidas para intentar bajar el crecimiento de nuevos casos de coronavirus en cuatro departamentos de la región, dos por cada provincia. En Neuquén las restricciones alcanzan a los distritos Confluencia y a Zapala. En Río Negro abarca a las ciudades del departamento General Roca y a las de Adolfo Alsina.

Los principales puntos de las nuevas restricciones incluyen el cierre de casinos y boliches, la gastronomía funcionará solo hasta la medianoche, no se podrá circular desde las 0 hasta las 6 y hay limitaciones para las actividades deportivas y culturales en espacios cerrados. Las medidas no incluyen a Bariloche, ya que tiene en vigencia una serie limitaciones dispuestas el jueves pasado por la gobernadora Arabela Carreras.

Uno de los puntos claves de las disposiciones consensuadas por los gobiernos de Río Negro y Neuquén es que las clases presenciales se mantienen en ambas provincias. Además los comercios no fueron afectados por nuevos cierres o limitaciones.

En Río Negro las restricciones incluyen a las siguientes ciudades: Viedma y Guardia Mitre, del departamento Adolfo Alsina. y General Roca, Allen, Cervantes, Ingeniero Huergo Mainque, General Godoy, Villa Regina, Chichinales, Cipolletti, Fernandez Oro, Cinco Saltos, Barda del Medio, Campo Grande y Catriel, del departamento Catriel.

Las nuevas medidas dispuestas regirán hasta el 21 de mayo.

- Se estableció la restricción de circulación nocturna desde la medianoche hasta las 6, todos los días. Quedan exceptuadas las personas declaradas trabajadores esenciales.

- Desde este lunes quedarán suspendidas las reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados. En espacios públicos al aire libre solo se podrán encontrar grupos de hasta 10 personas.

- Los comercios no tendrán modificaciones, pero sí se cerrarán hasta el 21 de mayo los casinos, bingos y locales bailables. Tampoco se podrán realizar actividades recreativas de deportes en establecimientos cerrados. Solo se permiten las competencias oficiales nacionales, regionales y provinciales en lugares cerrados, "siempre y cuando cuenten con protocolos aprobados por las autoridades sanitarias nacionales y/o provinciales".

- Los locales gastronómicos podrán funcionar y atender a sus clientes en sus salones hasta la medianoche, siempre teniendo en cuenta el aforo máximo y las medidas sanitarias dispuestas para este rubro. Los propietarios, empleados y clientes que se encuentren en los restaurantes o bares a la hora de cierre, tendrán 60 minutos adicionales para retirarse y llegar a sus domicilios.

- Los cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales podrán abrir sus puertas cumpliendo con el 30% de aforo. Lo mismo regirá para la realización de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en lugares cerrados.

Bariloche, con medidas previas

En el caso específico de Bairloche, a partir de las 0 del jueves pasado y hasta las 24 horas del 13 de mayo, la circulación no está permitida entre las 7 y las 20, exceptuando al personal esencial. Los comercios de productos esenciales, no esenciales, restoranes, bares, cafés, heladerías, establecimientos similares y aquellas actividades de servicios no esenciales podrán funcionar en el horario comprendido entre las 10 y las 19.

El dictado de clases presenciales también quedó suspendido hasta el 13 de mayo, al igual que actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y modalidades. Los establecimientos escolares permanecerán abiertos debiendo asegurar el intercambio de actividades, materiales, devoluciones, con estudiantes y familiares.

Quedaron suspendidos por este período la apertura de gimnasios y afines para la práctica de deportes en lugares cerrados. Además se prohíbe la realización de cualquier actividad deportiva y cultural.

Se suspendieron las actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas y eventos, sin distinción de aforo.

Se suspendieron las actividades de cines, teatros, clubes, centros culturales y otros establecimientos afines.

Las entidades financieras y bancarias funcionan en el horario comprendido entre las 10 y las 19, de acuerdo a los protocolos sanitarios específicamente aprobados al respecto.